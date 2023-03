FC Houthem-RW Hollebeke stilgelegd bij 4-2-tussenstand: “Hallucinante taferelen”

Zondag was er de derby tussen FC Houthem en RW Hollebeke. Nadat de bezoekers de 4-2 scoorden volgde een schermutseling waarbij enkele spelers van RW Hollebeke in de klappen vielen. Beide ploegen geven nu hun versie van de feiten.

Virginie Dejonckheere is gerechtigd correspondent bij FC Houthem en zag vanop de eerste rij wat er gebeurde. “Na een 4-0-ruststand in ons voordeel, kwam RW Hollebeke rond het uur terug tot 4-2”, zegt ze. “Toen de 4-2 viel, hield een van onze spelers de bal bij om wat tijd te winnen. Een speler van Hollebeke wou hem die bal afhandig maken en er volgde een schermutseling.”

Naar de kleedkamers

De poppen gingen daarna aan het dansen. “Enkele supporters van Hollebeke liepen het veld op. Uiteindelijk maande de scheidsrechter de spelers aan om naar de kleedkamers te gaan. Even later vroeg de scheids aan beide ploegen of ze wilden verder spelen. De ref zei ook dat er bij een nieuw incident wel definitief zou worden afgefloten.”

FC Houthem wilde nog verder doen, maar bij RW Hollebeke waren maar twee spelers bereid om het veld opnieuw te betreden. “Ik zit toch met een dubbel gevoel. Enerzijds voelden ze zich niet meer veilig, maar aan de andere kant kwamen er wel nog spelers de kantine binnen. Zou je dat nog doen als je je niet meer veilig voelt? En waarom trommelden ze geen politie op als ze zich onveilig voelden?”, vraagt Virginie zich af. “De scheids maakte een verslag op en het is nu afwachten wat de bond zal uitspreken.”

Zoals straatgevechten

Kris Titeca sportief verantwoordelijke bij RW Hollebeke ziet het toch enigszins anders. “Het waren hallucinante taferelen, precies de straatgevechten zoals je die in Zuid-Amerika ziet”, zegt Kris Titeca. “Toen enkele spelers van ons klappen kregen tegen hun oog en in de ribben, ben ik het veld opgelopen. Ik had geen intentie om te vechten, maar wilde iedereen zo snel mogelijk veilig binnenkrijgen. Dat we geen politie belden? Ik denk dat we daarmee nog extra olie op het vuur zouden gooien.”

Tijdens de match leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. “De ref had alles goed in handen en ook langs de zijlijn was er een gemoedelijke sfeer. Ik ken het bestuur van FC Houthem goed en dat zijn vriendelijke mensen. Ook in de match tijdens de heenronde kenden we geen problemen.”

Windvoordeel

Maar plots ontaardde het dus. “Wellicht dachten ze dat ze hun 4-0-voorsprong niet zouden kunnen vasthouden? Je voelde dat de match aan het kantelen was. Het was vooral dankzij de wind dat de score zo hoog opliep voor de pauze. Onze spelers voelden zich na de 4-2 niet langer veilig en we beslisten om niet meer verder te spelen. Voor hetzelfde geld scoren we de 4-3 en zou er weer gevochten worden. Uiteindelijk is één speler nog de kantine binnengestapt, omdat hij een persoonlijke link heeft met de club.”

Ook voor Kris is het koffiedik kijken hoe het afloopt. “Veiligheid primeert boven alles. We wachten dus af wat Voetbal Vlaanderen zal beslissen, het zal wellicht een welles-nietesspelletje worden”, besluit Kris Titeca, die nog meegeeft dat coach Vincent Allaeys vertrekt na dit seizoen.