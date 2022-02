Elgin Gillebert (Sassp. Boezinge B 4D): “Derby kan op geen beter moment vallen”

De decibels in de voetbalkantine bij Sassport gingen afgelopen weekend gevoelig de lucht in. Boezinge B zorgde voor een heuse stunt door KSV Moorsele, tweede in de stand, te kloppen. Een ferme opsteker met oog op de burenstrijd tegen KSK Vlamertinge van zaterdag.

De 26-jarige Elgin Gillebert kan samen met zijn ploegmaats vol vertrouwen toeleven naar de confrontatie met de buren uit Vlamertinge, bovendien zijn ex-ploeg. “Met een 18 op 24 zaten we voor de winterstop al in een goede flow, en die trekken we nu gewoon door. Zelfs een rode kaart in de tweede helft kon niet verhinderen dat we de drie punten pakten tegen titelkandidaat Moorsele. De altijd mooie derby tegen Vlamertinge kon dus op geen beter moment vallen. (lacht) We beginnen als favoriet aan de match, maar als je ziet dat we in de heenronde slechts nipt met 2-1 konden winnen, mogen we ons aan een pittige match verwachten. Ik kwam drie seizoenen uit voor Vlamertinge, voornamelijk bij de beloften, maar ook enkele keren als invaller bij de eerste ploeg. Het wordt in elk geval een blij weerzien met enkele oude bekenden.”

Ideale omgeving

De polyvalente Elgin Gillebert kan op alle aanvallende posities uit de voeten en toont dit seizoen één van de sterkhouders van de ploeg te zijn. “Ik krijg veel vertrouwen van onze coach Frederik Wydoodt. Het is al het vijfde seizoen dat ik onder Epo voetbal, hij weet ondertussen al wat hij aan mij heeft. (lacht) Onze ploeg hangt bijzonder goed aan elkaar, dat er al zoveel spelers hebben bijgetekend toont dat we hier de ideale omgeving vinden om ons ding te doen. Het bestuur kijkt ook voor onze B-ploeg niet op een inspanning. Onze dankbaarheid proberen we elk weekend op het veld te laten zien.” (TVI)

Zaterdag 26 februari om 18.45 uur: KSK Vlamertinge B Sassport Boezinge B.