Eddy Engelbert had zijn debuut als hoofdcoach van FC Passendale (4D) anders voorgesteld: “Vier afwezige titularissen was te veel”

Vorig weekend leed vierdeprovincialer FC Passendale een smadelijke 7-1 nederlaag op het veld van titelkandidaat Gold Star Voormezele. Eddy Engelbert had zijn debuut anders verwacht.

“In aanloop naar deze confrontatie had de volledige spelersgroep mij een goed gevoel bezorgd”, opent de 65-jarige Moorsledenaar. “Net voor de wedstrijd vielen echter enkele belangrijke pionnen uit waardoor ik mijn oorspronkelijke opstelling volledig moest aanpassen.”

“Zo meldde Robin Demeulenaere zich zondagmorgen ziek, Celestine Six zat in quarantaine door corona en als klap op de vuurpijl verloor ik nog Bjarn Borry in de opwarming. Tijdens een spurtnummer bleef zijn knie steken in het gras waardoor zijn kruisband scheurde. Ook Kenneth Vanfleteren was er trouwens niet bij door een werkongeval. Bij ploegen als Passendale die niet over een supergrote spelerskern beschikt is dit moordend.”

Weerstand

“Toch konden we voor de pauze nog enigszins weerstand bieden waardoor het nog maar 2-0. Na overleg met mijn assistent werd het systeem gewijzigd van 4-4-2 naar 3-5-2. Duidelijk één dat ze nog niet echt onder de knie hebben, want in 6 minuten tijd slikten we vier goals en was het kalf volledig verdronken.”

“Laat ons zeggen dat alle omstandigheden in de wedstrijd volledig tegen zaten, wat niet betekent dat een goed voetballend Voormezele terecht met de zege ging lopen. Ik hoop naar volgende week toe enkele spelers te recupereren zodat er meer mogelijkheden komen. Toch zal het terug niet gemakkelijk zijn om tegen een topper als Moorsele B iets te halen. Een zege kan ons echter helpen om de verhoopte reeks op te starten.”

Ondertussen moet de vereniging op zoek naar een (bijna) volledig nieuwe spelerskern voor volgend seizoen want enkel Bjarn Borry, Pieterjan Engelbert en Dietrich Theetaert hebben bijgetekend. “De rest vertrekt of stopt. Ik hoop dat ons bestuur een drietal ervaren mannen kan overtuigen voor ons verhaal, daarrond wil ik dat jonge talentvolle gasten posteren. Een aantal hebben al een overeenkomst getekend maar om namen te noemen is het nog te vroeg.”

(SBR)