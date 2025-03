Dieter Verfaillie (KSV Pittem B – 4E): “Onze supporters iets verschuldigd”

In vierde provinciale E staat KSV Pittem B momenteel op de laatste plaats. Ook vorig weekend zat men opnieuw in het verliezende kamp bij SV Ingelmunster B (3-1). Er waren nochtans geen verzachtende omstandigheden meer. Dat beseft ook kapitein Dieter Verfaillie. “Voor het eerst in deze campagne konden we eens spreken over een complete kern in Ingelmunster. In alle andere gevallen moesten we ofwel spelers afgeven aan de A-ploeg, of was er een blessure of schorsing van een speler.”

“Op stilstaande fase kwam Pittem ook op voorsprong, maar de vreugde was van korte duur en daarvoor moeten we toch wel naar onszelf kijken, want de prestatie was niet zo goed. Het nieuw verlies betekent dat we niet weg geraken van die dekselse laatste plaats en dat had niemand verwacht. Zelf zag ik ons ergens halverwege eindigen maar dat zal niet meer lukken. Toch willen we nog in schoonheid deze campagne afsluiten en dat kan alleen maar door enkele keren te winnen.”

Geen cadeaus

Te beginnen zaterdag thuis tegen Aarsele? “Hopelijk wel. Als groep zijn we onze trouwe aanhang een stevige prestatie verschuldigd na hetgeen we op Ingelmunster getoond hebben. Zaak zal zijn om vanaf de eerste minuut bijzonder scherp te zijn en elk duel aan te gaan. Op Aarsele speelden we gelijk, nu moeten we dit op z’n minst kunnen herhalen. Niet evident natuurlijk, want onze volgende tegenstander is nog volop in strijd voor een eindrondeplaats en kan in principe geen puntenverlies veroorloven. Ze zullen dus geen cadeaus geven.”

Voor de 34-jarige Koolskampnaar zijn het zijn laatste weken als voetballer. “Vanaf de volgende campagne zal ik bij onze A-ploeg assistent-coach worden. Ik ben echt blij dat ik hier de kans krijg om in de sportieve staf te komen na mijn actieve carrière”, besluit de key accountmanager, die aan zijn vijfde seizoen toe is bij Pittem als speler. (SBR)

Zaterdag 15 maart om 19.30 uur: KSV Pittem B – KFC Aarsele.