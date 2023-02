Derby KFC Poperinge B – KSK Vlamertinge B in vierde provinciale D: “Een mooie affiche, meer niet”

In de schaduw van de derby tussen de A-ploegen spelen ook KFC Poperinge B en KSK Vlamertinge B zondag een derby. De generale repetitie was niet echt een succes, want vorig weekend gingen beide ploegen met ruime cijfers de boot in.

Voor de Vlamertingse coach Steven Meeuw (47) was de nederlaag van zijn team op het veld van SK Elverdinge pijnlijk. “Als Elverdingenaar had ik die wedstrijd heel graag gewonnen. Ik kan mijn spelers echter niets verwijten, want ze doen het helemaal niet slecht dit seizoen. Ze vormen een toffe bende en er lopen enkele jongens met talent rond in mijn ploeg.”

“Het is leuk dat we mooi in de buik van de rangschikking staan. Voor mij primeert het spelplezier van mijn spelers. Te veel druk op hun schouders zou gegarandeerd een verkeerd effect hebben. We ambiëren geenszins een eindrondeticket, maar uiteraard gaan we elke week voor de volle pot. Dat zal zondag niet anders zijn op het veld van KFC Poperinge.”

Nacompetitie

Voor coach Glen Saeremans (36) en zijn team liggen de zaken toch wel enigszins anders. “Wij willen dit seizoen wel heel graag een ticket bemachtigen voor de nacompetitie. Dat doel heb ik enkele maanden geleden al vooropgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat mijn groep deze ambitie zal waarmaken. Een overwinning tegen de buren uit Vlamertinge zou in dat opzicht een prima zaak zijn.”

“Ik heb een hechte groep die elke week nog progressie maakt”, gaat de ambitieuze coach verder. “Het zijn jongens die voor elkaar door het vuur gaan. Het is als coach leuk om te zien hoe ze ook buiten het veld samen plezier maken. Als club hebben we een duidelijke visie met het B-team.”

“We weten wat we met die jongens willen bereiken. We geven talentvolle eigen jeugdspelers maximale kansen om door te groeien. Misschien is er momenteel nog iets te weinig doorstroming. Toch ben ik er zeker van dat er de komende jaren jongens van mijn huidige ploeg binnen de club kansen zullen krijgen om zich te bewijzen op het hoogste niveau.”

Beslissende wedstrijd?

Beide coaches hebben geen moeite om toe te geven dat weinig spelers wakker liggen van de derby. “Voor de meeste jongens van de A-teams is dat de match van het jaar. In vierde provinciale staat er echter regelmatig een derby op het programma. Het is een mooie affiche, maar niets meer dan dat”, aldus Steven Meeuw.

“De meeste spelers liggen niet wakker van de derby”

“Als we winnen, zetten we Vlamertinge op afstand en dat is het belangrijkste”, vult Glen Saeremans aan. “Het is zeker geen beslissende wedstrijd, maar wie wint doet een heel goede zaak.”

(Philippe Decruynaere)

Zondag 12 februari om 14 uur: KFC Poperinge B – KSK Vlamertinge B