Deerlijk Sport heeft al een periodetitel op zak

In de tweede periode zette Deerlijk Sport sterke resultaten neer, waarbij het zelfs enkele kleppers over de knie legde. Dat leverde de mannen van trainer Dirk Van Eeckhout de tweede periodetitel op en daarmee is het seizoen al geslaagd.

“Voor het seizoen hadden wij een stek tussen de zevende en de tiende plaats voorop gesteld en wij zijn goed op weg om die doelstelling te bereiken. Daar kwam de tweede periodetitel nog bij en wij kunnen daar alleen maar tevreden over zijn”, geniet T1 Dirk Van Eeckhout.

“Na het behalen van de periodetitel was er echter een zekere decompressie. Kwam daarbij dat er iets minder aanwezigheid was op training, dat enkele spelers op skivakantie trokken en dat wij niet gespaard bleven van blessures. Zo zijn onze topschutter Yentho Ducastel, Milan De Kimpe en Tim De Tollenaere voor langere tijd onbeschikbaar en dat liet zich toch wel voelen. Ik denk dan vooral aan de partijen tegen GL Ruiselede en leider Hulste, die wij beide met 2-0 verloren.”

“De komende matchen zal ik gebruiken om een aantal spelers hun kans te geven en om ook enkele nieuwe systemen uit te proberen in functie van de nacompetitie. De laatste competitiemaand is het dan echter volle focus op de eindronde. Na twee nederlagen pikten wij de draad weer op tegen Ardooie B, waar wij een achterstand ombogen in een 1-2-overwinning. Volgend weekend proberen wij op eigen veld te bevestigen tegen Pittem B, waar wij in de eerste ronde wonnen met een voorhistorische 4-7.

Ondertussen verlengde Dirk Van Eeckhout zijn overeenkomst met Deerlijk Sport, de club van voorzitter Patrick Allegaert, net als zijn T2 Christ Claerhout en keepertrainer Renzy Tielens.

Voor volgend seizoen legde Deerlijk Sport al Conner Callebaut (Zwevegem Sport), Victor Linclau en Dylan Van Parijs (beide GD Ingooigem), Anton Vandemeulebroecke (Sparta Petegem) en Rowan Van Troys (SV Ingelmunster) vast. (IVD)

Zaterdag 22 maart om 19 uur: Deerlijk Sport – KSV Pittem B.