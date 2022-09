David Casteleyn (SK Elverdinge – 4D):“Talentvolle jongeren drukken hun stempel”

Met een zes op zes is SK Elverdinge uitstekend aan het seizoen begonnen. De troepen van Alex Verlinde willen tegen Wevelgem B maar wat graag op dat elan verdergaan. David Casteleyn hoopt dan aan de aftrap te verschijnen, want de voorbije twee wedstrijden moest de 31-jarige verdediger tevreden zijn met een invallersrol.

Zowel tegen FC Westouter als tegen KSCT Menen liet SK Elverdinge de netten twee keer trillen. Ze hielden ook twee keer de nul. Een betere start konden David Casteleyn en co zich niet wensen. “Ik had dat ergens wel verwacht”, aldus Casteleyn. “Onze trainer had nog geen ervaring als hoofdcoach van een eerste ploeg, maar hij heeft nog in Elverdinge gespeeld en kent de reeks door en door. Hij is de juiste man op de juiste plaats. Ook onze kern is beter dan vorig seizoen. Vooral onze voorlinie is versterkt. Last but not least zijn er ook meer en meer talentvolle jongeren die zich profileren. Ze drukken meteen hun stempel.”

Dit weekend kijkt Casteleyn zijn ex-ploeggenoot Lowie Devriendt in de ogen. “Is dat zaterdagavond al? Ik wist het niet, maar ik kijk ernaar uit. Ik vind het wel erg jammer dat ik op de bank zit, want als speler wil je zo veel mogelijk minuten maken. Ik begrijp niet goed waarom ik niet speel. In de voorbereiding was ik bijna altijd aanwezig. Ik ben wel een weekje naar de zee geweest en toen wonnen ze net een oefenpartij tegen Vleteren. De coach blijft het vertrouwen behouden in de elf die toen aan de aftrap stonden.” (IVDA)