David Casteleyn kijkt ex-club in de ogen: “Belangrijk duel met het oog op felbegeerde vijfde plaats”

Zaterdagavond spelen Elverdinge en Boezinge B een belangrijk duel met het oog op de eindronde. Het is vooral ook de match tussen de clubs van David Casteleyn: jeugdcoördinator bij de thuisploeg en hoofdtrainer bij de bezoekers.

Voor Davy Bequoye, voorzitter van SK Elverdinge, kwam het vertrek van David Casteleyn als een verrassing. “Het eerste moment waren we teleurgesteld, want het kwam plots en onverwacht. Maar 24 uren later konden we het al beter plaatsen”, geeft de voorzitter toe. “David is nog steeds hoofd van onze jeugdopleiding en we hopen dat hij dit blijft verderzetten. Hij is een heel belangrijke kracht. De match van zaterdag geeft een extra dimensie, maar we moeten het niet groter maken dan het is. We spelen niet tegen David, we spelen tegen Boezinge B. Een rechtstreekse concurrent voor de felbegeerde vijfde plaats. Na een nul op zes tegen weliswaar de toptwee willen we weer aanknopen met puntengewin. De spelers zullen op scherp staan zaterdag. Na een rotseizoen staat de trein weer wat steviger op de rails en de samenwerking met coach Alex Verlinde verloopt goed. We besloten dan ook om het contract te verlengen en knopen nu volop de gesprekken aan met de spelers.”

Torinstinct

Voor David Casteleyn wordt het een korte en speciale verplaatsing. De Elverdingenaar blikt tevreden terug op zijn eerste matchen bij Boezinge B. “Het enige manco is de doelpuntenproductie. We sprokkelden twee op zes, maar dat had gerust zes op zes kunnen zijn mits meer torinstinct. Het is een fantastische bende bij Boezinge met heel gemotiveerde spelers. Tegenstander Elverdinge heeft uiteraard weinig geheimen. Ik heb het grootste respect, maar zaterdag gaan we uiteraard voor de drie punten.

Zaterdag 17 december om 19 uur: SK Elverdinge Sassport Boezinge B.