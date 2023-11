Damy Hossey (FC Westouter – 4D) vond al elf keer de weg naar doel: “Nog vijf stevige matchen voor de jaarwisseling”

FC Westouter doet na een moeilijk seizoen weer mee voor eindrondetickets in vierde provinciale D. Na de zege tegen rode lantaarn FC Passendale wacht nu een wedstrijd tegen Sparta Kruiseke, de negende uit de stand en de ex-ploeg van spits Damy Hossey.

FC Westouter sprokkelde 19 punten en staat hiermee op de zevende plaats. Na de thuisnederlaag tegen Sassport Boezinge B volgde een ruime uitzege bij de puntenloze hekkensluiter FC Passendale. “Deze match was een must win”, geeft spits Damy Hossey (27) toe. “Na een kwartier kregen zij een rode kaart en dan mag je het zeker niet meer weggeven. In de laatste minuut kon ik de 1-7 binnenschieten, op assist van Yorben Meijer. Voordien had ik al wat kansen de nek omgewrongen. De cijfers hadden hoger kunnen oplopen, maar er kroop wat laksheid in de ploeg. Met mijn goal tegen FC Passendale staat de teller nu op 11 goals.”

Sparta Kruiseke

Zo tankte FC Westouter vertrouwen voor de volgende match, een thuiswedstrijd tegen Sparta Kruiseke. “Dat wordt een pittige match, want zij komen van derde. Toch denken we dat we in staat zijn om de drie punten thuis te houden. Voor mij wordt het een speciale wedstrijd, want ik speel tegen mijn ex-ploeg.”

Voor en na zijn periode bij Kruiseke was Damy actief bij SK Nieuwkerke. Nu is het zijn eerste seizoen in de kleuren van FC Westouter. “Ik woon ook in Nieuwkerke en ik amuseerde me er, maar ik was minder zeker van een basisstek. Ook hier hebben we een brede kern, maar krijg ik meer speelminuten. Ik kende bij Westouter al de tweelingbroers Deforche en keeper Gianini Pareyn. Ik ben blij met mijn keuze.”

Top vijf?

Na Kruiseke volgen nog enkele stevige opponenten. “We treffen dit kalenderjaar nog KV Koksijde-Oostduinkerke B, VK Langemark-Poelkapelle, KFC Poperinge B en SK Reningelst. Vijf stevige matchen dus tot de jaarwisseling. Tegen dan zullen we weten wat we nog mogen ambiëren. We mogen niet klagen, want we hebben nu al bijna evenveel punten als het hele vorige seizoen. Vooraf mikten we op de middenmoot, nu kunnen we misschien wel nog meedoen voor de top vijf. We staan maar op één punt van de vijfde”, aldus Damy, die aan de slag is mecanicien.

Zondag 19 november om 14.30 uur: FC Westouter – Sparta Kruiseke.