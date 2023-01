Chris Truant neemt na 25 jaar afscheid van SK Reningelst (4D): “Vertrek komt eerder dan verwacht”

Na bijna een kwarteeuw bij SK Reningelst besliste trainer Chris Truant (42) om te stoppen als coach van de eerste ploeg.

“Over de reden zal ik niet uitweiden”, zegt de trainer die op een boogscheut van De Makke woont. “Het stond al vast dat ik er na dit seizoen mee zou ophouden. Nu komt het vertrek dus eerder dan verwacht. Ik ben hier een kwarteeuw aan de slag geweest, nadat ik destijds de overstap maakte van Union Abele. Ik was als trainer aan de slag bij de jeugd, dames en eerste ploeg. Het respect voor de spelers blijft en dat respect is wederzijds. Dat we twee keer niet konden winnen tegen hekkensluiter Passendale had geen invloed op mijn beslissing.”

Meer vrije tijd

Voor Chris komt er nu weer meer vrije tijd. “Mijn vrouw is content”, lacht hij. “Ik zal meer tijd kunnen doorbrengen met vrienden en familie, waar dat vroeger toch moeilijker lag door deze hobby. Ik keer zeker nog terug, maar dan als supporter. Aan mijn tijd hier heb ik veel vriendschappen overgehouden. Op dit moment zijn er geen gesprekken of aanbiedingen. Dat wil ik toch wel even benadrukken, want de geruchtenmolen draait op volle toeren. Alle opties liggen nog open, maar ik wil eerst alles even laten bezinken.”

Chris blikt nog even terug op zijn lange passage bij SK Reningelst en pikt er enkele hoogtepunten uit. “Ik stond mee aan de wieg van de damesploeg. De opmars van deze damesploeg naar eerste provinciale zal me zeker bijblijven. Ook het feit dat we als kleine club met onze jeugdwerking moeten opboksen tegen de grotere clubs, zorgde voor een uitdaging. Daarvoor was de opstart van het samenwerkingsverband met buur FC Westouter zeker een meerwaarde.” (API)