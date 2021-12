Besart Selmani is na blessureleed weer klaar voor de strijd: “Voel dat we een sterke terugronde zullen spelen”

De 25-jarige Besart Selmani bleef in zijn tweede seizoen bij Sassport Boezinge niet van pech gespaard. Na zijn eerste basisplaats vorig weekend is de middenvelder klaar om zondag tegen SC Blankenberge te tonen dat de topvorm er zit aan te komen.

Er resten Sassport Boezinge nog twee wedstrijden tot aan de winterpauze. Met minder dan een zes op zes zullen ze bij Sassport niet tevreden zijn. “We deden in de 2-1-overwinning in de derby tegen KSV Diksmuide alvast het nodige vertrouwen op”, steekt middenvelder Besart Selmani van wal. “Wel zullen we zondag tegen Blankenberge de volle 90 minuten scherp en alert moeten blijven. In het slotkwartier tegen Diksmuide zag je toch dat we wat verslapten zodat zij de match in handen konden nemen. Blankenberge is na een mindere start weer goed op dreef en zal er alles aan doen om ons uit ons evenwicht te brengen. Het is een ploeg met veel ervaring en kracht, het zal ongetwijfeld een mooie strijd opleveren.”

Niet op schema

Tieltenaar Besart Selmani rolde dit seizoen van de ene spierblessure in de andere, en daar kwam nog een Corona-besmetting bovenop. Vorig weekend vierde hij zijn terugkeer in de basis. “Ik was al twee keer teruggekomen om dan uiteindelijk weer te hervallen, een heel vervelende periode. Nu voelde ik na zaterdag geen enkele reactie, ik ben dus weer klaar voor de strijd. Dat Jeremy Brogniez zondag ook terugkomt uit schorsing is voor mij nog meer goed nieuws. Het klikt enorm goed tussen ons en ik kijk ernaar uit om eindelijk eens samen op het middenveld te kunnen spelen. Nu we stilaan weer compleet zijn voel je dat het ook met de automatismen steeds beter gaat. Ik heb het gevoel dat we een zeer sterke terugronde gaan spelen.” (TVI)

Zaterdag 12 december om 15u: SC Blankenberge – Sassport Boezinge