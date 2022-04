Axel De Ruyck (KFC Poperinge B – 4D): “We hebben onze doelstellingen gerealiseerd”

Ook voor het jonge KFC Poperinge B, dat in vierde provinciale D in de middenmoot zal eindigen, zit de competitie er bijna op. “We zijn best tevreden met wat de jongens de voorbije maanden presteerden”, aldus T2 Axel De Ruyck (21).

“De vooropgestelde doelstellingen om in de middenmoot mee te draaien, hebben we gerealiseerd”, vertelt Axel De Ruyck, die als assistent-coach fungeert bij de Poperingse B-ploeg. “Het is jammer dat er iets te weinig regelmaat stak in onze prestaties, maar dat is niet verwonderlijk als je met een jonge ploeg aantreedt.”

De jonge Poperingse coach is vooral tevreden dat zijn team ook tegen de betere ploegen uit de reeks goede prestaties neerzette. “Tegen voetballende tegenstanders presteren we vaak heel goed. We moeten er volgend seizoen echter werk van maken om de kansen die we creëren ook af te maken. Dit jaar hadden we het ook moeilijk tegen stugge ploegen die niet opteren voor voetballende oplossingen. Er is hoe dan ook nog werk aan de winkel.”

Laatste thuiswedstrijd winnen

Axel de Ruyck blijft ook volgend seizoen assistent van Glen Saeremans. “Ik zal me met plezier verder inzetten voor dit mooie project, waarbij we jonge spelers klaarstomen voor de overgang naar het A-team. Ik heb ontzettend veel opgestoken van Glen en het lukt me perfect om mijn ambities als voetbaltrainer te combineren met mijn studies. Op termijn wil ik uiteraard graag T1 worden, maar voorlopig wil ik vooral ervaring opdoen.”

Komend weekend spelen de jongens van Axel De Ruyck tegen Westouter. “Het zou mooi zijn om onze laatste thuiswedstrijd te winnen, want daarna wacht een loodzware verplaatsing naar kampioen Ledegem.”