Arne De Smet weet goed waarom hij naar KFC Damme (4B) trok: “Kippenvel als ik opkom en aan broer Jens denk”

Hij ruilde KSK Maldegem voor KFC Damme, om weer met trainer Johnny Bleyaert te kunnen werken. Dat de fusieploeg de accommodaties van KFC Moerkerke gebruikt, maakt dat hij telkens weer “met kippenvel” aan zijn overleden broer Jens terugdenkt, die ooit bij Moerkerke speelde. Arne De Smet doet zijn verhaal.

Damme staat aan de leiding in vierde provinciale B: zes op zes, elf gescoord, nul tegen. Zondag trekt het op bezoek naar medeleider KSK Steenbrugge: tien gescoord, één tegen. Een mooie aanleiding voor een babbel met nieuwkomer Arne De Smet (31) – met wat vertraging. “Sorry, vroeger kon niet, want ik geef training aan een jeugdploeg in Sint-Laureins”, zegt hij. “Een vriendendienst én de kans om mijn zoontje, dat bij die ploeg speelt, te helpen opleiden.”

“Voor mij startte alles in Balgerhoeke. Daarna mocht ik proeven van de opleiding bij AA Gent. Club Brugge en Maldegem volgden. Johnny Bleyaert loodste mij als zestienjarige in de eerste ploeg, in het toenmalige derde nationale. Na vijf seizoenen trok ik naar Zelzate en daarna Adegem, Sint-Martens-Latem, weer Maldegem, en nu Damme. Vierde provinciale? Je bent nooit te goed om ergens te gaan voetballen. Toen Johnny Bleyaert op een totaal ongepaste manier moest vertrekken in Adegem, wilde ik vroeg of laat weer met hem als trainer werken. Vier jaar heb ik hem berichten gestuurd, nu met succes. Het akkoord was meteen geklonken.”

“Johnny Bleyaert en T2 Koen Thiebaut vullen elkaar perfect aan. Ze brengen hun spelers op hun eigen manier naar een topniveau. Ik speel als aanvallende middenvelder. Ik heb al twee keer gescoord, maar geniet meer van een beslissende assist. Wat wij van het kampioenschap verwachten? Ach, uitgesproken ambities worden vaak gefnuikt door blessures en schorsingen. Laten we maar plezier maken en de jonge of zelfs oudere gasten iets bijleren – ik heb al wat ervaring, hé.”

Fatale hartstilstand

“Mijn leven staat in het teken van het voetbal”, zegt Arne. “Zelfs al incasseerde ik van het voetbal een enorme klap: mijn broer Jens kreeg in september ‘21 een fatale hartstilstand op het terrein, in Eede, hier niet zover vandaan. Nooit eerder had hij gezondheidsproblemen gehad…”

“Jens heeft overigens een tijdje bij Moerkerke gevoetbald. Ik krijg nog altijd kippenvel, als ik opkom en aan Jens denk. Het gemis is er elke dag. Het slijt niet. Maar het doet me wel enorm veel deugd dat we de accommodaties van het voormalige KFC Moerkerke gebruiken, dat mee in de fusie stapte en FC Damme werd. Jens heeft er veel voetbalvreugde beleefd, en daar ben ik dicht bij hem.” (JPV)

Zondag 17 september om 15 uur: KSK Steenbrugge – KFC Damme.