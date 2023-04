Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag (vierde provinciale C): WS Bellegem kan nog stek in eindronde afdwingen

In vierde provinciale C is de kampioen bekend. De top vijf staat ook al vast, maar daar kan WS Bellegem zich nog tussen wurmen door de derde periodetitel te pakken.

KSV De Ruiter is al enkele weken zeker van de titel en de bijhorende promotie. Door het forfait van SV Anzegem B een onvolledige laatste speeldag, maar de rest van de top vijf ligt al vast met KVK Avelgem B, Hulste Sp., FC Doomkerke en KZ Dentergem. Maar WS Bellegem (achtste in de stand) kan de derde periodetitel binnenhalen. Dan zal de vijfde in de rangschikking afvallen en enkel de nummers 2, 3 en 4 samen met Bellegem die eindronde spelen.

Eindronde vierde provinciale

Ook hier wordt de eindronde volgens het nieuwe principe gespeeld. Per reeks gaan vier ploegen in de bokaal, 16 in totaal dus. Die worden (reeksen dooreen) tegen elkaar geloot, de wedstrijden worden zonder return gespeeld. De acht winnaars stoten door en spelen tegen elkaar. De vier ploegen die daar aan het langste eind trekken promoveren. Bij de verliezende ‘finalisten’ wordt nog een klassementje gemaakt (van de eindronde, niet van de competitie) om eventuele extra stijgers aan te duiden.