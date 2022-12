Voorzitters GL Ruiselede en KFC Doomkerke (4C) over de derby: “Beide teams hebben geen geheimen meer voor elkaar”

Zondag staat in vierde provinciale C de derby gepland tussen Groene Leeuwen Ruiselede en KFC Doomkerke. In aanloop brachten we beide voorzitters samen, Hans Decock van Ruiselede en Franky Rutsaert van Doomkerke. Beiden verwachten een heel spannende wedstrijd waarbij details wellicht gaan beslissen over winst of verlies.

“Onze sportieve cel deed in de vorige transferperiode enkele mooie transfers, waardoor we als ambitie de linkerkolom durven uitspreken”, opent de 60-jarige Hans Decock namens GL Ruiselede. “Geen evidentie, want dit is echt de zwaarste reeks voor vierde provinciale. Voorlopig zitten we goed op schema met een achtste plaats, maar het mag zeker meer zijn. Een eindrondedeelname zou zelfs een aangename verrassing zijn.”

“Ook bij Doomkerke hebben we eigenlijk geïnvesteerd om de top te viseren”, pikt Franky Rutsaert in. “De meest spraakmakende is natuurlijk onze doelman Iben Naert, maar ook de beloften die overkomen van Ardooie zijn echt een meerwaarde. We hebben echt een goeie mix van ervaring en jeugdig talent en dat merk je ook aan onze uitslagen. We zijn niet voor niks de enige nog ongeslagen ploeg maar staan door drie gelijke spelen maar tweede achter leider De Ruiter.”

Het is nu aan ons om stilaan kleur te bekennen

Match van het jaar

Bij zowel de spelers als het bestuur en supporters van Ruiselede en Doomkerke staat de onderlinge confrontatie met stip aangeduid. “Een derby speel je immers niet elke week hé”, lacht Hans Decock. “Ik ben Doomkerke inderdaad al gaan bekijken op Pittem en ze vormen een zeer goede ploeg. We gaan echt top moeten zijn om te winnen, en daar gaan we toch vanuit. Alleen is het spijtig dat Stijn Dejaeghere (knie) zal ontbreken en wellicht ook Dries Debackere. Aan hun vervangers om hun waarde te tonen.”

“Onderschatting is bij ons ook niet aan de orde”, vertelt de Doomkerkse voorzitter. “Het is immers ook een goeie ploeg met enkele jongens die een match in hun eentje kunnen beslissen. Er zal dus echt gebikkeld moeten worden, willen we hier iets halen. Ruiselede is voor ons trouwens het begin van een zwaar drieluik met daarna nog De Ruiter en Jong Vijve voor Nieuwjaar. Halen we daarin het maximum van de punten, dan sta je op kop om de feestdagen in te gaan, bij enkele verliesmatchen zullen we wellicht enkele plaatsen moeten inleveren. Het is nu aan ons om stilaan kleur te bekennen.”

“Dit geldt eigenlijk ook voor Ruiselede”, beseft Hans. “Willen we na Nieuwjaar nog meedoen voor de prijzen dan moeten we nu nagenoeg het maximum van de punten halen. Onze spelersgroep en technische staf is zich daar terdege van bewust en zal zeker een tandje bijsteken. Doomkerke is als eerste gewaarschuwd”, besluit de 60-jarige leerkracht bedrijfseconomie. (SBR)

Zondag 4 december om 14.30 uur: GL Ruiselede – KFC Doomkerke.