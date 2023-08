Voetbalclub Jong Anzegem vaart nieuwe koers met gemeentebestuur aan boord: “We zullen iets moois uitbouwen”

Deze maand kondigde voetbalclub Jong Anzegem hun sportief project aan met een druk bijgewoonde ploegvoorstelling. Ondertussen is geweten wie deel uitmaakt van het bestuur, wie de trainers zijn en welke nieuwkomers deel uitmaken van de ploeg.

Voorzitter Jong Anzegem Jan Vandendriessche vond het belangrijk om ook het gemeentebestuur uitdrukkelijk te bedanken voor hun steun. “Toen het in februari duidelijk werd dat onze geldigheidsdatum overschreden was, besloten we met een aantal enthousiastelingen de krachten te bundelen”, vertelt voorzitter Vandendriessche.

“Het opzet was om ervoor te zorgen dat de jeugd hun seizoen tot een goed einde kon brengen. En met succes! De resultaten en de energie waren er om door te gaan en dit structureel verder te zetten.”

Ondertussen is de nieuwe vzw een feit die haar eigen koers uitzet met Alexander Lapeirre als secretaris, Kris De Meulemeester als ondervoorzitter en Leendert Van Hulle als Jeugdcoördinator.

Boost

“Eén bestuur, één groep met de neuzen in dezelfde richting met een sterke jeugdwerking waar men kan doorgroeien naar een eerste ploeg”, schetst Vandendriessche. “De steun voelen van het gemeentebestuur aan de hand van talrijke overlegmomenten, gaf ons een boost om iets moois uit te bouwen. Ook nu krijgen we input rond het uitschrijven van onze reglementen en werking én – niet onbelangrijk – de nodige financiële steun. Ik was dan ook zeer verheugd om hen te mogen verwelkomen op onze spelersvoorstelling.”