Trainersduo Kevin Buyck – Imaël De Bue (Hulste – 4C): “Spelers voelen teambelang perfect aan”

“We kunnen zeker niet klagen bij Hulste Sportief”, lacht T1 Kevin Buyck van Hulste Sportief. “We haalden inderdaad een deugddoende 12 op 12. Eigenlijk verwondert mij dat niet. We hadden zelfs op dit prima niveau gerekend. Vorig seizoen werd bij de club gestart met een compleet nieuw stramien. We werkten met spelers van rond de eigen kerktoren. Spelers die wel aan de poort klopten, maar net niet slaagden, hebben we toch kansen geboden.”

“Het was een heel leerrijk seizoen, waarin we wel maar 14 punten haalden. Ik kon toen het bestuur overhalen om toch wat gericht te versterken. We konden in elke linie een speler aantrekken die een onmiddellijke meerwaarde betekende. De kwaliteitsinjectie was duidelijk, maar het zijn ook spelers die het teambelang perfect aanvoelen. Week na week tonen we dat nu.”

Enthousiasme

En toch wijzigen de ambities niet. “Het eerste seizoen was kijken, wat hebben wij en wat hebben wij tekort. Dit seizoen willen we vooral de grote ploegen wat kietelen, en dat lukt goed. Het derde seizoen moet er één dan worden van wie weet… Het zijn niet enkel de transfers. Het is heel de club die meegaat in dat jeugdig enthousiasme. Al heel wat jeugdspelers kwamen aan de bak. Bijna elke week spelen we met een zevental spelers van Hulste zelf. Maar we zijn er nog niet. We moeten die eindronde niet halen, maar het mag wel. Er is geen druk. Mijn spelers moeten er vooral van blijven genieten.”

Een unicum bij Hulste Sportief is dat het twee coaches telt. Naast Kevin Buyck is ook Imaël De Bue zowel T1 als T2. “Ikzelf doe meer het aanvallende compartiment, en collega Imaël houdt zich vooral bezig met het verdedigende gedeelte van ons spel. We werken keihard.” (MVA)

Zaterdag 4 februari om 19 uur: Sparta Heestert B – Hulste Sportief.