Thorsten Clarysse, T1 bij RC Bissegem B (4de provinciale C): “Geen diploma, wel ervaring”

De Bissegemse B-ploeg begon het nieuwe jaar met een nieuwe T1. Thorsten Clarysse, dit seizoen begonnen bij FC Meulebeke als T2, krijgt de Bissegemse youngsters onder zijn hoede. Voor zijn debuut trok hij zaterdag samen met zijn nieuwe ploeg richting Ingelmunster B. Bij een 2-1-score in het voordeel van de thuisploeg werd de wedstrijd afgefloten wegens meerdere lichtpannes.

Thorsten Clarysse is geen onbekende in de voetbalwereld. Als actieve voetballer sleet hij zijn voetbaljeugd bij KV Kortrijk. Hij bracht het tot de eerste ploeg en stond op het punt naar buur Cercle te verhuizen, tot hij met gescheurde kruisbanden van de knie uitviel. In plaats van Cercle sleet hij daarna vele jaren bij het toenmalige SK Gullegem. “Het was mijn oom Frank, toen jeugdcoördinator bij Gullegem, die me kon overhalen om voor de rood-witten te kiezen. Ik heb het me nooit beklaagd, kende er een mooie tijd. Ook toen later het nieuwe FC Gullegem boven de doopvont werd gehouden, waren ze me bij Gullegem niet vergeten. Op mijn 36ste deed ik de boeken toe, en stopte ik als voetballer.”

jarenlange ervaring

Maar Thorsten Clarysse was niet voorbestemd om in zijn zetel te zitten, dus bleef hij in het voetbal. Eerst als afgevaardigde, de jongste seizoenen als T2 bij FC Meulebeke. “Toen trainer Steve Swaenepoel naar Koekelare trok, werd ik bij Meulebeke tot T1 gebombardeerd”, vertelt Thorsten Clarysse. “Mijn debuut ging gepaard met een 0-2-zege op Westrozebeke. Toen bekend werd dat Marc Catteeuw volgend seizoen de fakkel zou overnemen, Rik Bouckaert als T2 zou fungeren, kon ik even goed mijn kozijn Nils Clarysse, die naast sportief verantwoordelijke ook de trainingen van de B-ploeg op zijn schouders moest nemen, ontlasten. Nee, een trainersdiploma is niet aan mij besteed. Maar met mijn jarenlange ervaring ben ik er zeker van dat ik die jonge gasten nog iets kan bijbrengen.”

Wat de wedstrijd van vorige speeldag betreft: omdat de wedstrijd 12 keer werd stilgelegd wegens lichtpanne, wordt de 2-1-stand die toen op het scorebord stond, allicht omgezet in een 0-5-zege voor Bissegem B. Op die manier blijft de Bissegem B-ploeg bovenaan meedraaien, en kan de titelstrijd nog alle kanten uit. (AV)

Zaterdag 13 januari om 19 uur: RC Bissegem B SV Moorsele B.