Thibo Louchaert trof al 29 keer raak voor RW Hollebeke: “Ik blijf er heel rustig onder”

Met zijn doelpunt tegen FC Passendale staat de teller van goaltjesdief Thibo Louchaert bij RW Hollebeke (4C) nu op 29 treffers. De kaap van de 30 kan zondag tegen Rekkem Sport bereikt worden. Zelf blijft hij er rustig onder.

Thibo Louchaert (23) scoorde 29 keer en daarmee staat hij ook in de top van het klassement van de hele provincie. Tegen Passendale won hij met zijn ploeg met 4-2. RW Hollebeke pakte een derde zege op rij. “Met deze driepunter blijven we in de running voor de top vijf”, zegt Thibo. “Dat ik opnieuw kon scoren, is mooi meegenomen. Het is dankzij mijn ploegmaten dat ik zoveel kan scoren. Een vast juichgebaar heb ik niet, ik loop zo snel mogelijk terug naar onze helft. Ik blijf er rustig onder en hoop natuurlijk wel om de 30 goals te bereiken. Het belangrijkste blijft dat we winnen. Wie er scoort, is mij om het even.” Al die goals wekken wellicht wel interesse bij andere ploegen, maar Thibo blijft Hollebeke trouw. “Ik zit hier goed, omringd door mijn vrienden en ik zie geen reden om te vertrekken.”

Snel en sterk

Ook bij het bestuur zijn ze trots op hun goudhaantje, die een groot deel van zijn jeugd in Hollebeke speelde. Sportief verantwoordelijke Kris Titeca omschrijft de sterke punten van Thibo. “Hij voetbalt heel doelgericht en verticaal, waardoor hij met zijn verschroeiende snelheid heel vaak alleen voor doel opduikt. Eens op snelheid blijft hij wonderwel meester van de bal en knalt hij keihard op doel. Hoe schuiner hij voor doel komt, hoe beter hij kan afwerken”, weet Kris. “Hij heeft ook een neus om afvallende ballen om te zetten in doelpunten. Hij is vrij groot maar vooral breed gespierd, waardoor hij zowat al zijn duels wint. Snelheid gebundeld aan spierkracht en een genadeloos schot maken van hem één van de beste spitsen van het provinciaal voetbal. Zijn inzet is tomeloos, want hij blijft lopen achter iedere, soms verloren bal. Zijn acties zorgen niet alleen voor doelpunten maar zeker ook voor assists. Hij kan nog progressie maken in zijn kopspel, samenspel en koelbloedigheid.”

Vaderschap

“Als mens ziet hij er uiterlijk beresterk uit en geeft ook de indruk van niemand bang te zijn. Hij bijt van zich af indien nodig, maar zal nooit problemen maken. Hoewel hij een winnaar is, is voor hem na de wedstrijd de kous af en praat hij rustig nog wat na in de kantine. Thibo is zeker geen tafeldanser, maar toch gedijt hij rustig in de groep. Hij is ook de niet te kloppen man in een potje darts. In juni wordt hij voor de eerste keer vader, wat hem zeker zal helpen de voetjes op de grond te houden.”

Zondag 9 maart om 15 uur: RW Hollebeke Rekkem Sport.