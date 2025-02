T2 Robbe Van Thuyne kijkt uit naar derby met RW Hollebeke

Voor RW Hollebeke staat zaterdag de kortste verplaatsing van het seizoen op het programma. Er is dan de derby tegen SK Zillebeke. “Die matchen staan voor beide clubs met rood in de agenda aangekruist”, zegt Robbe Van Thuyne, assistent-trainer bij RW Hollebeke.

In Hollebeke werd het eerder dit seizoen 0-1 voor de buren. “Een mindere match van ons, dus we zijn extra gebrand om een sterke prestatie neer te zetten in Zillebeke. Bovendien kenden we het afgelopen weekend een collectieve offday tegen FC Dadizele Sport B. We leden een 1-3-nederlaag, terwijl we nochtans snel op voorsprong kwamn via onze topschutter Thibo Louchaert. Na die openingstreffer zat alles tegen wat kon tegenzitten.”

Eindronde geen must

RW Hollebeke staat zevende met 28 op 51. De vijfde plaats is vier punten verwijderd. “Eindronde was op voorhand geen concrete ambitie, maar het zou een mooie surplus zijn. We kijken na de nederlaag van vorig weekend in eerste instantie naar de zesde plaats.” Robbe (24) moest noodgedwongen zijn voetbalschoenen aan de haak hangen na een zware blessure in oktober 2023. Het verdict was een scheen en kuitbeenbreuk in het rechterbeen. Vorig jaar stond hij nog op het veld bij RW Hollebeke, nu zit hij in de dug-out naast Andy Van Exem als assistent-trainer. “Ik amuseer me in deze nieuwe rol. Het voordeel is dat ik de spelersgroep goed ken en als T2 sta je vrij dicht bij de groep. Ik leer veel bij van Andy, die een pak ervaring heeft. De verstandhouding met Andy en beloftetrainer/schoonvader Robertino Vandendriessche is uitstekend en het was dan ook snel beslist om volgend seizoen door te gaan. We voelen dat we in stijgende lijn gaan en ook naar volgend seizoen toe willen we weer hoger mikken in het klassement. Of het nog kriebelt om zelf te spelen? Het kriebelt altijd, maar het is gewoon niet meer mogelijk”, zegt de junior project consultant. (API)

Zaterdag 8 februari om 19 uur: SK Zillebeke RW Hollebeke