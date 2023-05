Spelers FC Doomkerke vieren promotie door… te plassen op de middenstip van aartsrivaal GL Ruiselede

Bij KFC Doomkerke lopen ze niet al te hoog op met hun voetballende collega’s van Groene Leeuwen Ruiselede uit dezelfde gemeente. Dat bleek zondag, toen enkele spelers gingen plassen op het veld van de aartsrivaal. Ze viseerden daarbij de middenstip. “Triestig”, vindt voorzitter Hans Decock van GL Ruiselede.

KFC Doomkerke en GL Ruiselede speelden afgelopen seizoen in dezelfde reeks, vierde provinciale C. De 46 punten van Ruiselede waren goed voor een zevende plaats, met 55 punten eindigde KFC Doomkerke derde. Goed voor een plaats in de eindronde. Zondag won KFC Doomkerke de finalematch door met 0-1 te zegevieren op het veld van KVK Avelgem A.

(lees verder onder de video)



Bij Doomkerke hadden ze dus alle reden tot feesten, maar dat liep toch wat uit de hand. Letterlijk dan. Bij de terugkeer uit Avelgem draaide de spelersbus af naar het stadion van GL Ruiselede.

Ze gingen ook het veld op en enkele spelers urineerden op de middenstip. Bovendien werd het hele tafereel ook gefilmd en was het te zien op sociale media.

Ludiek bedoeld

“Ze filmen het dan ook nog, de dommeriken”, zegt voorzitter Franky Rutsaert van KFC Doomkerke. “Het was eigenlijk allemaal ludiek bedoeld. We waren met de bus op de terugweg van Avelgem en wilden voor de tribune een foto nemen. Dat is ook gebeurd, ik heb die zelfs genomen.”

“Maar plots was het al gebeurd, ik heb die spelers daar ook op aangesproken. En ondertussen ook al via de T2 van Ruiselede mijn excuses overgemaakt. Het is allemaal buiten mijn wil om gebeurd, maar ik zal wel weer de gebeten hond zijn”, aldus de preses.

Triestig

Bij GL Ruiselede betreuren ze dit incident. “Het is gewoonweg triestig”, zegt voorzitter Hans Decock. “Ik had nog geen tijd gehad om hen te feliciteren, maar zal dat nu ook niet meer doen.”

“Ik zie dat ze claimen ‘ploeg van ‘t stad te zijn’, wel wij spelen haast uitsluitend met Ruiseledenaars of jongens die hier hun opleiding gekregen hebben. Dat is voor ons meer van tel. Of we klacht indienen? We moeten eerst nog eens samenzitten met de sportdienst en kijken dan wat we gaan doen.”

Ook burgemeester Greet De Roo kreeg deze morgen de beelden te zien. “Het is beschamend, meer zeg ik daar niet over. We beraden ons straks nog over de stappen die we kunnen ondernemen.”