Simon Vanthuyne is de nieuwe trainer van SV Ingelmunster B (4C) maar telt 15 geblesseerde spelers: “De winterstop komt echt op tijd”

Nog voor de winterstop heeft SV Ingelmunster B afscheid genomen van trainer Marnix Behaeghel. Naar verluidt was er wrevel ontstaan tussen de spelers en coach, waardoor er een leegloop dreigde. Daarom greep het bestuur in en plaatst het ex-speler Simon Vanthuyne (34) aan het roer van de B-ploeg.

De nieuwe trainer Simon Vanthuyne is geen onbekende bij het plaatselijk voetbalpubliek. Hij speelde ooit als middenvelder in tweede en eerste provinciale bij OMS Ingelmunster. “Ik heb tot vorig jaar gevoetbald en ben er dan mee gestopt”, aldus Simon, die leerkracht algemene vakken is aan GO! MPI Campus Sterrebos in Rumbeke. “Tussendoor zat ik evenwel niet stil en verzorgde ik sportkampen en voetbalstages. Bij Ingelmunster was ik ook aan de slag als techniektrainer, waardoor ik actief bleef in het voetbal.”

“Of ik het trainerschap zag zitten? Heel zeker. Toen me gevraagd werd om Marnix te vervangen als trainer bij de B-ploeg zag ik dat meteen zitten. Ik ben in het bezit van de diploma’s instructeur C en B en ik keek er naar uit om eens met volwassenen aan de slag te kunnen. De eerste weken wordt het nog even aftasten, maar het is de ambitie om de groep beter te doen voetballen en een hoger niveau te bereiken.”

“Ik sta er niet alleen voor, want ik word bijgestaan door T2 Jonas Verschoot. Momenteel zitten we wel krap qua spelers door een overvolle ziekenboeg. Dat is ook het geval bij de A-ploeg, waardoor ik af en toe spelers moet afstaan om daar te depanneren. Dit verklaart wellicht de mindere prestaties van de A-ploeg. Ik ga er vanuit dat we vanaf halfweg februari beter voetbal gaan kunnen brengen. Ik tel momenteel maar liefst 15 geblesseerde spelers. De winterstop komt dus echt op tijd”, aldus Simon. (CLY)

Zondag 19 december om 15 uur: SV Ingelmunster B SC Wielsbeke B.