Rekkem Sport viert feest omwille van eerste zege

Rekkem Sport (4de provinciale C) heeft er negen speeldagen moeten op wachten, maar vorige speeldag op het veld van Komen B was het dan eindelijk zover: de groen-witten pakten er hun eerste zege, wonnen er met 1-3. En dat werd uiteraard met een feestje gevierd.

“Het heeft deugd gedaan”, lacht voorzitter Mathy Vanhuylenbrouck. “Vooraf hadden we gehoopt dat we gewapend waren om een plaats zowat halfweg de rangschikking te ambiëren. En dat is nog steeds de ambitie. Menen, Aalbeke en Zillebeke steken er momenteel bovenuit, maar achter de grote drie staan de ploegen heel dicht bij elkaar. In de vorige wedstrijden werden we nochtans nooit weggespeeld, waren in het veldspel zelfs de evenknie van sommige tegenstanders. Maar in de zone van de waarheid lieten we het telkens afweten. Op Komen schoten we deze keer wel met scherp, kwamen zelfs 0-3 voor. Pas in het slotkwartier, toen we de teugels wat losser lieten, slikten we een tegengoal. Maar één zwaluw maakt de lente niet. Nu moeten we doorgaan op ons elan, komende zondag aan huis tegen Bissegem B opnieuw drie punten rijker worden.”

Eigen kweek

“Of onze ploeg veel eigen jeugdspelers bevat?” herhaalt Mathy Vanhuylenbrouck de vraag. “Dat zouden we wel willen. Maar zoveel eigen kweek stroomt momenteel nog niet door naar de eerste ploeg. Vandaar dat het belangrijk is dat onze eerste ploeg stappen vooruitzet. Hoe meer punten de eerste ploeg haalt, hoe meer we in de schijnwerper komen. Goede reclame is altijd mooi meegenomen en werkt aanstekelijk op de eigen jongeren.”

Op extra-sportief vlak hoopt Rekkem Sport en zijn voorzitter Mathy Vanhuylenbrouck dat de Menense overheid straks een handje toesteekt om de groen-witten een vaste locatie te bezorgen. “Waar we nu gehuisvest zijn, voelen we ons goed. Maar de grond is niet van ons, noch van Stad Menen. En ergens gaan spelen waar we geen eigen kantine hebben, is gewoon harakiri plegen. Hopelijk steekt de lokale overheid ons een handje toe. In ieder geval verwacht ik dat we binnen de kortste tijd uitgenodigd worden voor een gesprek. Tenslotte vervullen wij toch onze sociale rol in Rekkem tegenover de jeugd”, besluit Mathy Vanhuylenbrouck. (AVW)

Zondag 17 november om 14.30 uur: Rekkem Sport RC Bissegem B.