Pieter Danneels volgend seizoen trainer van KSV Pittem

Dinsdagavond nam Kristof Strobbe afscheid als T1 bij KSV Pittem. Hij voelde zich niet meer volledig gesteund door de spelersgroep. Twee dagen later is duidelijk dat de club volgend seizoen zal geleid worden door Pieter Danneels.

Laatstgenoemde loodste FC Aarsele twee jaar geleden van vierde naar derde provinciale en hield de club vorig seizoen in de linkerkolom. Danneels volgt momenteel de opleiding ‘trainer UEFA B’ en is niet meteen inzetbaar. Daarom zal Pittem voor de rest van het seizoen geleid worden door Steven Verhelst. “Ik had sowieso een sabbatjaar ingelast, maar hoopte wel om volgend seizoen aan de slag te raken. Sportief verantwoordelijke Steven Monteyne polste me en ik was direct gecharmeerd van het aanbod want Pittem is toch wel een mooie ambitieuze club. Meteen aan de slag gaan, is jammer genoeg niet mogelijk. Zo ben ik nog vijf zondagen niet inzetbaar omwille van mijn opleiding ‘UEFA B’, maar zal de ploeg zeker volgen de komende maanden. “(SBR)