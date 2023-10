Olivier De Bosscher (Jong Anzegem – 4C) kijkt uit naar derby: “Als leider extra geviseerd”

Deerlijk Sport en Jong Anzegem zijn twee van de nieuwkomers in vierde provinciale C. Jong Anzegem, dat kon terugvallen op de basis van zijn B-ploeg van vorig seizoen, pakte vorig weekend de leidersplaats. Het jonge Deerlijk Sport betaalt het klassieke leergeld en staat op de laatste plaats.

“Wij hadden verwacht dat het met onze nieuwe en vooral erg jong kern lastig zou worden en dat kwam ook zo uit”, geeft voorzitter Patrick Allegaert van Deerlijk Sport toe. “De competitie begon nochtans veelbelovend met een zege tegen Ruiselede. Dik verdiend trouwens, maar tegen de toppers holden wij achter de feiten aan. Komen wij twee goals achter dan gaan de kopjes meestal naar beneden en dat weet je het wel. Wij waren ook nog twee keer dicht bij een punt, maar het mocht niet zijn. Met Jong Anzegem krijgen wij de leider op bezoek. Op dit ogenblik is dat zeker geen geschenk, maar wij kunnen er alleen maar uit leren. Wij proberen ons best te doen en voor het nodige weerwerk te zorgen.”

In het tussenseizoen dacht Olivier De Bosscher eraan om SC Wielsbeke te ruilen voor Deerlijk Sport, toen nog een eersteprovincialer. Toen die ploeg echter opgedoekt werd, wilde hij te stoppen met voetballen, maar hij koos toch nog zijn Anzegemse vrienden.

Vrienden

“Ik speelde met Deerlijk in tweede provinciale en promoveerde naar eerste en daarna trok ik naar Anzegem. Daar maakte ik de promotie meer naar derde afdeling, maar het seizoen daarop werd bij Wielsbeke geen succes. Ik zag een terugkeer naar Deerlijk zeker zitten, maar de club trok de stekker uit die eersteprovincialer. Het werd dus Jong Anzegem, een mooie club, die ik met mijn ervaring wilde helpen. Ik voetbal daar weer bij mijn vrienden en erg dicht bij de deur. Met Jong Anzegem loopt het erg vlot en nu wij op de eerste plaats staan, zullen wij zeker geviseerd worden. Op basis van de klassering mag de verplaatsing naar Deerlijk geen problemen opleveren. Het is wel een ploeg van uitersten en wij mogen ons vooral niet laten verrassen. Ik kom graag terug naar Deerlijk, maar jammer genoeg is het nu in de laagste provinciale reeks.” (IVD)