Noë Gabriels (Harelbeke B 4de provinciale C) blijft hoopvol: “We belonen onszelf nog niet”

“Het is godgeklaagd”, zegt Noë Gabriels. “Iedere wedstrijd starten we heel goed. Ook de mentaliteit is prima. Maar we belonen onszelf niet.” De 20-jarige sportleraar in opleiding blijft echter hoopvol. “Het kan niet anders, of vroeg of laat lukt het wel. En waarom niet al tegen Desselgem?”

Noë Gabriels speelde heel zijn jeugd bij VC K Zwevegem Sport. “Dit is het eerste jaar bij Harelbeke. Het bevalt mij héél goed. Het is een echt toffe bende en de club is warm en familiair. Echt leuk.”

“Ik hoop klaar te geraken voor het duel met Desselgem. Vorige zaterdag moest ik vroegtijdig het veld verlaten. Ik vermoed echter dat het maar een klein ongemakje zal zijn.”

Gabriels speelt centraal achterin en kan volgens trainer Jery Gardyn moeilijk gemist worden. “Het was lastig tegen Anzegem, in die vorige wedstrijd. Heel de tijd sprintjes trekken en veel tackelen. Bij één ingreep voelde ik iets in de kuitspier. Om erger te voorkomen – ik wil geen scheurtje – vroeg ik om vervangen te worden. Meer uit voorbehoud dan wat anders, dus. Het seizoen is nog lang.”

“Desselgem is inderdaad een burenduel. Maar zo speciaal is die wedstrijd nu ook weer niet. Als je maar één puntje telt, dan zijn álle wedstrijden bijzonder. De meeste van onze spelers zijn nieuw en kennen de spelers van de andere ploegen niet goed. Telkens weer is het een verrassing om vast te stellen hoe het andere team speelt. Wij pakken dus elke ploeg serieus aan, of die nu vooraan geklasseerd staat of achteraan, dat maakt voor ons geen verschil.”

Een bal naar voren keilen en er dan maar achter aan lopen, dat doen wij niet

“Ik zie ook dat Desselgem de laatste weken goed bij schot is. Het won met 6-1 van Heestert en tegen Kuurne scoorde het er vijf. Ik zal veel werk hebben in de verdediging. Maar we gaan ervoor zorgen dat dat opgelost geraakt. We zullen goed druk zetten, zodat ze er achteraan moeilijk uit geraken. Dat is de enige mogelijkheid.”

Wat zoeken

“Wij zijn geen ploeg die in een egelstelling kruipt en probeert in de omschakeling iets te forceren. Wij doen het altijd via een voetballende oplossing. Een bal naar voren keilen en loop er dan maar achter, dat doen wij niet. We proberen verzorgd voetbal te spelen. Wat niet wil zeggen dat we naïef zijn. We spelen gedisciplineerd, achterin. Maar het blijft nog wat zoeken, dat moet ik toegeven. We sukkelden in het begin ook nog met enkele geblesseerde spelers. We zitten dus nog wat in de aanpassingsperiode, maar het loopt almaar beter. Die eerste zege, daar snakken we naar, en dan kunnen we vertrokken zijn. Tegen Desselgem, hoop ik.” (MV)

Zaterdag 1 oktober om 18 u. 30: KWS Desselgem – RC Harelbeke B