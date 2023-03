Lothar Van Der Meersch in vorm met GL Ruiselede: “Iets recht te zetten tegen Doomkerke”

GL Ruiselede is sinds Nieuwjaar aan een sterke reeks bezig in vierde provinciale C. Dat zorgt ervoor dat de mannen van coach Steve Beyst zijn opgerukt naar de zevende plaats en in de running zijn voor een plaats in de eindronde. Dan moet er zondag wel gewonnen worden bij de buren van KFC Doomkerke. Dat beseft ook Lothar Van Der Meersch.

“Vorig weekend hebben we tegen Ingelmunster B, zonder echt groots te presteren, vlot gewonnen met 4-2”, aldus de 22-jarige Lothar Van Der Meersch. “In een vrij gesloten wedstrijd wisten beide ploegen bijna aan het maximum procent af te werken. Vooral naar het einde van de partij toe liep het qua afwerking vlotter bij ons. De eindcijfers geven een licht vertekend beeld over de partij, belangrijkste voor ons waren terug de drie punten.”

Op ideaal moment

En nu doorgaan op het elan in Doomkerke? “Thuis hebben we de onderlinge confrontatie verloren en we hebben dus zeker nog iets recht te zetten. De match komt eigenlijk op een ideaal moment want Ruiselede verkeert toch in een positieve flow. Dat moeten we dan maar bewijzen bij de buren. Verzachtende omstandigheden zijn er trouwens niet want iedereen bij ons is inzetbaar.”

Kern samenhouden

Lothar maakt nu al vijf jaar deel uit van de A-kern en daar komt straks minstens nog een jaartje bij. “Enkele weken geleden voerde de sportieve cel van Ruiselede gesprekken met de huidige spelerskern. Het is de bedoeling dat de kern zo goed als volledig samen blijft, dus ook ik kreeg een nieuw voorstel. Eigenlijk heb ik geen moment getwijfeld. Als 17-jarige kreeg ik hier als eigen jeugdspeler mijn eerste speelminuten bij de A-ploeg. Het seizoen erop werd ik onmiddellijk in de A-kern opgenomen en ondertussen is het nu al mijn vijfde jaar. Coach Steve Beyst gelooft in mij en levert me de nodige speelminuten”, besluit de laatstejaarsstudent uit Kanegem. (SBR)

Zondag 12 maart 15 uur: KFC Doomkerke – GL Ruiselede.