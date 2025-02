Lennerd Peperstraete is nieuwe doelman bij SCT Menen

Met Lennerd Peperstraete haalde SCT Menen (4de provinciale C) een nieuwe doelman in huis. Lennerd, geboren en getogen in Menen, droeg destijds de geel-zwarte kleuren van Sporting om daarna bij KV Kortrijk als jonge gast zijn kans te wagen. Na twee seizoenen KVK kwam Lennerd Peperstraete terug naar de Menense schaapstal, maar zette er na drie jaar een punt achter. Vorige zondag stond hij bij Menen voor de eerste keer tussen de palen.

Eerst het goede nieuws. SCT Menen nam vorige speeldag met 3-1 de maat van het nochtans niet onaardig voetballend SV Moorsele B. Omdat leider Aalbeke zich op eigen veld, en dan nog met zware 1-5 cijfers liet verrassen door middenmoter Komen, nadert Sporting de leiders opnieuw tot op vijf punten. Als de jongens van Tim Debrouwer nu geen steken meer laten vallen, zit er mogelijk nog een dikke prijs in.

Maar we hadden het over Lennerd Peperstraete. De 20-jarige Menenaar heeft opnieuw de voetbalkriebels te pakken en mocht vorige zondag tegen Moorsele op het Vaubanstadion reeds zijn kunsten vertonen.

Nog stappen zetten

“Uiteraard stonden mijn zenuwen gespannen”, bekent de Menense nieuwbakken doelman. “Maar al bij al ben ik tevreden over mijn debuut en ben ik vooral blij dat ik het keepen nog niet verleerd ben. Dat ik nog beter moet kunnen, daar ben ik me van bewust. Vooral op conditioneel vlak moet ik nog stappen zetten. Niet abnormaal als je gedurende drie seizoenen het voetbal van op afstand bekeek. Mijn kwaliteiten? Net als mijn grote voorbeeld Thibaut Courtois ben ik sterk met mijn voeten. Ik ben blij dat ik mijn eerste wedstrijd met een overwinning mocht afsluiten. Dat we leider Aalbeke opnieuw tot op vijf punten naderen, werd uiteraard op applaus onthaald. Maar we zijn er nog niet, mogen heel zeker geen steken meer laten vallen.”

Komende speeldag maken we de korte verplaatsing naar buur Rekkem Sport. Als we de opdracht niet onderschatten, moeten we er altijd winnen. En je weet maar nooit dat Aalbeke op Dadizele nog eens een scheve schaats rijdt. In ieder geval, wij moeten niet rekenen op steun van derden. Als we nog de hoofdprijs willen binnenhalen, zullen we het zelf moeten doen”, besluit Lennerd Peperstraete.