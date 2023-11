KZ Dentergem (4C) wil zich tegen Bellegem herpakken

In vierde provinciale C doet KZ Dentergem het zeker niet slecht met een huidige vijfde plaats. Vorig weekend was echter een afknapper van formaat, namelijk een 7-2 verlies op Jong Helkijn. Het wil zich zondag dus herpakken tegen WS Bellegem.

“Vooral die eerste dertig minuten waren echt dramatisch. Na die periode stond het al 5-0 voor de thuisploeg, een gevolg van te gemakkelijke tegendoelpunten. Net voor de rust kon Gertjan Vandewege twee keer tegenprikken en had iedereen het idee om erop en erover te gaan, ondanks de zware achterstand. We waren ook de beste ploeg, maar verzilverden de kansen niet. Desondanks blijven we op de vijfde plaats. Daarmee lossen we voorlopig de verwachtingen in. Qua uitslagen moeten we ons dit weekend herpakken in de thuiswedstrijd tegen Bellegem. Geen gemakkelijke opdracht, want dat team is ons zwart beest. In de vorige campagne haalden we er nul op zes tegen, tijd om met de traditie te breken.”

Koningskoppel

De sportieve cel had in het tussenseizoen deftig werk geleverd op de transfermarkt en onder meer het koningskoppel Timothy Vandewouwer en Gertjan Vandewege na vele jaren herenigd. “Spijtig genoeg moest eerstgenoemde ondertussen definitief afhaken en verder is ook de zware blessure van Robbe Colpaert wel belangrijk voor ons. Dit zijn toch twee certitudes die in normale omstandigheden spelen, zonder natuurlijk afbreuk te doen aan de vervangers, die ook hun uiterste best doen.” Dennis is aan zijn vijfde campagne bij Dentergem begonnen. “Ik ben iemand die mij graag lang aan een club verbindt, en zeker als die in de regio zit. Na 11 seizoenen bij Aarsele, verdedig ik nu al 5 jaar de kleuren van deze club hier. En als je het aan mij vraagt, mogen er straks nog bijkomen”, besluit de net 34-jaar geworden verantwoordelijke in een projectafdeling. (SBR)

Zondag 19november om 14.30 uur: ZK Dentergem – WS Bellegem.