KZ Dentergem (4C) denkt nog niet aan promotie

Het belooft vooraan in de klassering nog spannend te worden, in vierde provinciale C. Vijf ploegen staan op een zakdoek, met KSV Moorsele B als leider. De Zonnekloppers uit Dentergem volgen op amper één punt. In dat opzicht wacht dit weekend een belangrijke confrontatie op Bissegem B.

“Vorig weekend was alvast een ideale opwarmer voor die clash, want thuis tegen Jong Vijve wonnen we vlotjes met 4-0”, zegt Gertjan Vandewege (34). “Jammer genoeg werd die zege overschaduwd door de zware blessure van Niels Meeuws. Zonder enig contact brak hij zijn kuit- en scheenbeen. Hij werd met de hulpdiensten naar de kliniek gebracht. Goed een halfuur later konden we de wedstrijd hervatten, maar iedereen zat natuurlijk met zijn gedachten bij Niels.”

Vandewege scoorde tegen Jong Vijve driemaal. “Ik voel dat ik in topvorm ben. Na zondag staat de teller al op 24 stuks. Voor een spits is het natuurlijk leuk om vlot te scoren, maar bij mij telt ook het ploegbelang, en dat zit ook goed. We staan nu mooi tweede, op één punt van Moorsele B. Maar er kan nog heel veel gebeuren, en dus spreken wij nog niet over promotie of zo. We bekijken het echt match per match en zien finaal wel waar we eindigen.”

Vandewege is op zijn hoede voor de topper bij het als derde geklasseerde Bissegem B. “De heenwedstrijd wonnen we met zes goals verschil, maar we hebben toen duidelijk van hun collectieve offday geprofiteerd. Nu verwacht ik een heel gedreven en gemotiveerde tegenstander. Aan ons om ook daar onze sterke periode door te zetten.”

Jaartje extra

Zijn sportieve toekomst ligt al vast voor volgend seizoen.

“Ik heb mijn verbintenis met een extra jaartje verlengd, gelijk in welke reeks we uitkomen. Ik beleef ook hier enorm veel plezier, en door mijn verhuis kan ik zelfs met de fiets naar het complex komen”, besluit de postbode. (SBR)

Zaterdag 3 februari om 19 uur: KRC Bissegem B – KZ Dentergem.