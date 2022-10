Kurt Herman van FCE Kuurne: “De vruchten plukken van onze aanpak”

De B-ploeg van FCE Kuurne moet het voorlopig met één schamel punt stellen. Op de eerste speeldag werd op Bellegem 1-1 gelijkgespeeld. Sindsdien niks dan (afgetekende) nederlagen. “Het is een leerproces”, zegt T1 en sportief verantwoordelijke Kurt Herman. FCE Kuurne B, bedoelt als kweekvijver, heeft in zijn eerste seizoen weinig reden tot juichen. Met één schamel punt, 10 doelpunten gescoord, 30 tegen en een laatste plaats, zitten de Kuurnse jongeren in de hoek waar de klappen vallen. “We laten ons echter niet ontmoedigen”, blijft Kurt Herman positief. “Wegens gebrek aan ervaring komen we weinig tot scoren. Maar het is een leerproces waar we door moeten. Voetballend moeten we voor niemand onderdoen. De resultaten zijn niet in verhouding met het voetbal dat we brengen. In heel wat wedstrijden pakten we pas in het slot enkele doelpunten omdat we steeds de aanvallende kaart trekken. Het is geen voordeel dat we in de Kortrijkse reeks werden ingedeeld. Die is sterker dan de D-reeks waarin onze A-ploeg hoge toppen scheert. Maar we zijn ervan overtuigd dat we op termijn de vruchten gaan plukken van onze aanpak.” (AVW)

Zaterdag 22 oktober 19.30 uur: FCE Kuurne B-Hulste Sport.