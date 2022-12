Kurt Herman (FCE Kuurne B 4C): “We zijn duidelijk aan het groeien”

Bij Kuurne loopt het op twee snelheden. De A-ploeg is momenteel de fiere leider in vierde provinciale D en zal nog een robbertje moeten uitvechten voor de titel tegen naaste achtervolger Langemark-Poelkappelle. De B-ploeg staat voorlaatste in de C-reeks.

“Onze B-ploeg betaalt leergeld”, zegt coach Kurt Herman. Kurt Herman heeft een duo-baan. Zowel de A- als de B-ploeg neemt hij onder zijn hoede. De resultaten van beide ploegen liggen ver uit elkaar. De A-ploeg mikt op de titel, bij de B-ploeg is winnen meer uitzondering dan regel. “Daar liggen we niet wakker van”, reageert duivel-doet-al Kurt Herman. “Deze B-ploeg werd in het leven geroepen om onze eigen jongeren vertrouwd te maken met het niveau van vierde provinciale en is vooral bedoeld als leerschool. Uiteraard willen die jongens winnen. Maar vooral hun individuele progressie staat voorop. En dat ze stappen zetten, daar moet je niet aan twijfelen. Aanvankelijk betaalden we nog leergeld, kregen meestal in het slotkwartier en niet in verhouding tot het geleverde spel, grote cijfers om de oren. Maar de jongens hebben al snel de draad opgepakt, mochten ondertussen al twee overwinningen vieren. Niemand walst nog zomaar met de vingers in de neusgaten over ons heen. We zijn dus duidelijk aan het groeien. Of ik volgend seizoen opnieuw beide ploegen onder mijn hoede neem? Dat moeten we nog even bekijken. Omdat ik bij de jeugd wat minder hooi op de vork nam, de A- en B-ploeg samen trainen, is die dubbele job best te doen. Vooral omdat ik op de steun kan rekenen van mijn trouwe luitenant Christophe Werquin”, besluit Kurt Herman. (AVW)

Zaterdag 14 januari om 19 uur: Sparta Heestert B FCE Kuurne B