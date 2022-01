KSV Pittem (4C) pakt volgend seizoen met tweede hoofdploeg uit

Het bestuur van vierdeprovincialer KSV Pittem, dat momenteel derde staat in de C-reeks, pakt voor volgend seizoen met een nieuwigheid uit. Het start namelijk met een tweede eerste elftal, dat hoofdzakelijk uit eigen jeugdspelers zal bestaan.

Het bestuur wil hiermee de grote stap tussen zijn gewestelijke jeugdploegen en zijn ambitieuze eerste ploeg wegwerken. Een van de initiatiefnemers hiervoor is de 42-jarige sportief verantwoordelijke Steven Monteyne.

Tweedelige keuze

“De keuze om met een tweede hoofdploeg uit te pakken is eigenlijk tweedelig”, opent de Pittemnaar. “Toen we met een aantal mensen zijn toegetreden tot het bestuur om de vereniging een nieuw elan te geven, was onze boodschap ook om onze eigen jeugd en eigenlijk liefst zoveel mogelijk Pittemnaars in de eerste ploeg te zien verschijnen.”

“Wat we nu echter zien, is dat gezien onze ambities om zo snel mogelijk naar derde te promoveren, dat niet zo evident is. Met onze jeugdploegen spelen we immers gewestelijk en de stap is te groot. Vandaar dat binnen het bestuur stemmen opgingen om met een tweede eerste elftal uit te pakken vanaf volgend seizoen”, aldus de sportief verantwoordelijke.

Gewestelijke reserven opdoeken

“Daar zal de lat niet zo hoog liggen en willen we op termijn een stevige vierdeprovincialer zijn met wel veel Pittemnaars. Enige schaduwzijde van dit verhaal is dat we gezien een structureel probleem qua terreinen de gewestelijke reserven moeten opdoeken. Iedereen uit die lichting zal aangesproken worden om de overstap te maken, maar voor velen zal het niveau net iets te hoog zijn. We zoeken ook voor hen een oplossing, maar evident zal het niet zijn.”

Rijst de vraag of er snel een oplossing komt voor dat structurele probleem. “Op ons complex is er dringend nood aan een extra terrein naast de drie bestaande. Een andere optie is dat één van onze huidige velden wordt omgevormd naar een kunstgrasveld. Hiervoor is er al overleg met de gemeente maar een realisatie zal niet voor de eerste twee jaar zijn.”

De stap van eigen jeugd naar hoofdmacht moest gedicht worden

Toch is het broodnodig. “Als je weet dat onze werking 250 leden telt en we de velden moeten delen met de dames van DVK Egem, dat in de provincie over de grootste werking beschikt… Hoe sneller er dus een oplossing komt voor dit veldenprobleem, hoe beter voor beide clubs.”

Ondertussen is er voor de B-ploeg al een hoofdcoach aangesteld met de 32-jarige Alessandro Decaluwé, die nu nog actief is in de Essevee Academy van Zulte Waregem. “Hiervoor was hij al bij Pittem actief als techniektrainer U8/U9, trainer U11, U15 en U21. Hij kent dus veel spelers waarmee hij straks gaat werken. Ook de technische staf voor de A-ploeg is in orde.”

Gerichte versterkingen

Kristof Strobbe blijft hoofdcoach, Steven Verhelst zijn assistent en beloftencoach. “Verder zijn we ook heel tevreden over onze keepertrainer Danny Van Cauwenberghe die aan boord blijft. Ondertussen hebben we met bijna de volledige A-kern een akkoord voor volgend jaar, enkel Mathew Van Den Bossche en Dieter Degryse stoppen met voetballen.”

Er is ook al een nieuwkomer met Louis Thorrée van SC Wielsbeke B. “De komende dagen volgen wellicht nog enkele akkoorden zodat de ploeg gericht versterkt is om volgend jaar ofwel in derde ook de top vijf te spelen of om in de favorietenol geduwd te worden in vierde provinciale.”

(Stefaan Bogaerts)