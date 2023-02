KSV De Ruiter (4C) heeft nog een eitje te pellen met KVK Avelgem B: “Revanche nemen voor heenmatch”

In vierde provinciale C kent KSV De Ruiter een uitstekend seizoen. De ploeg lijkt zonder problemen richting titel te racen, maar zelf blijven ze nuchter en bekijken ze het wedstrijd per wedstrijd. Zaterdag staat er een speciale topper op het menu aangezien Avelgem de vorige keer kon winnen van dit quasi onverslaanbaar team.

“We kwamen van een hogere reeks en met een paar versterkingen bij hadden we een goede groep”, opent de 21- jarige centrale verdediger Arne Scheldeman uit Roeselare die schilder is bij Schilder- en decoratiewerken Sibren in Roeselare. “In de voorbereiding hadden we tijd om elkaar te leren kennen en samen te spelen, wat wel goed ging ook. Bij de competitiestart hebben we het week per week aangepakt en geen enkele tegenstander onderschat. Nu hebben we een hele mooie reeks achter de rug en staan we terecht op kop.”

“We kennen een sterk seizoen omdat we niemand onderschatten en omdat we elke week een nieuwe uitdaging aangaan om de drie punten te pakken. We trainen hard en werken er als groep voor. Vorige week stonden we tegen Kuurne na een paar minuten 0-1 achter door een penalty, maar we zijn als groep rustig gebleven en hebben ons spel gespeeld. We zijn volwassen genoeg om niet te panikeren en de match te keren. Dat gebeurde dan uiteindelijk ook met een 5-1 overwinning. We moeten hieruit meenemen dat we ons eigen spel moeten blijven spelen.”

“Komend weekend spelen we de topper tegen Avelgem. We willen revanche nemen voor de verloren thuiswedstrijd en zullen allemaal gemotiveerd zijn daarvoor. We willen Avelgem op nog een extra afstand zetten en alleen maar meer punten nemen. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd dus we zullen op de afspraak moeten zijn.”

Gericht versterken

“We kunnen niet ontkennen dat het er goed uit ziet, maar binnen de groep komt het kampioenschap weinig ter sprake. We bekijken week per week want er zijn nog veel punten te verdienen of te verliezen. Als we promoveren naar derde, denk ik dat de Ruiter mits een paar gerichte versterkingen in de groep een mooi seizoen kan hebben in derde provinciale. Momenteel missen we Michael Todts die out is door een enkelblessure en Boris Debaes die is out door een heupblessure. Yousri Van Ryckeghem is terug uit blessure.

Zaterdag 11 februari om 19 uur: KVK Avelgem B – KSV De Ruiter