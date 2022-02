KFC Aarsele en KSV Pittem (4C) zaterdag tegenover elkaar: “Details zullen beslissen over winst of verlies”

In vierde provinciale C is de spanning te snijden. Het verschil tussen de ploegen uit de linkerkolom bedraagt hooguit een zestal punten en elke ploeg wil op z’n minst de eindronde spelen. Ook bij KFC Aarsele en KSV Pittem, die zaterdagavond tegenover elkaar staan, horen we die klanken bij sportief verantwoordelijken Dirk De Smul (Aarsele) en Steven Monteyne (Pittem).

“Zowel bij de bestuursleden als bij de spelers staan de wedstrijden tegen Pittem en Dentergem toch wel met stip aangeduid”, opent Dirk De Smul. “Het zijn immers dit seizoen de enige derby’s die we hebben. Voor de rest zijn het hoofdzakelijk confrontaties met ploegen uit het Kortrijkse. Ik moet wel zeggen geschrokken te zijn van het niveau dit jaar. Je kan echt geen mindere periode veroorloven, anders val je volledig weg uit de top vijf. Dat hebben ook wij ondervonden met vier gelijke spelen na elkaar. We staan nu achtste, wat niet betekent dat we onze ambities opgeborgen hebben. Nee, de komende maanden gaan we nog bikkelen tot het einde om in de top vijf te eindigen. We hebben immers al de twee kopploegen gehad onmiddellijk na de heropstart.”

Sommige B-ploegen hebben me aangenaam verrast – Steven Monteyne

“In Pittem hadden we verwacht dat we ergens rond onze huidige plaats (4e) zouden staan op dit moment, maar niet dat het verschil met de achtste maar enkele puntjes zou bedragen”, pikt Steven Monteyne, sportief verantwoordelijke bij Pittem in. “Ik ben ook geschrokken van bepaalde B-ploegen. In andere reeksen zijn dat echt de zwakke broertjes in de reeks, in onze reeks net niet. Vooral Avelgem B en Wielsbeke B hebben me aangenaam verrast, net als Jong Helkijn. Om in hun buurt te blijven, is het noodzakelijk om nog zo weinig mogelijk punten te laten liggen, dus in principe ook niet in Aarsele zaterdag. Geen evidente opdracht want ik denk puur kwalitatief bekeken dat beide teams sterk aan elkaar gewaagd zijn. Details zullen dus echt wel beslissen over winst of verlies, zoals in de heenwedstrijd. Het verschil lag toen echt bij de afwerking want we scoorden aan bijna honderd procent. Ik sprak achteraf zeker over een gevleide zege want weggespeeld hebben we ze zeker niet.”

Pronostiek

Een pronostiek voor zaterdag? Dirk: “Ik zou al tevreden zijn met een zuinige 2-1 winst. Best mogelijk want onze spelerskern is bijna volledig zodat er geen verzachtende omstandigheden meer zijn.” Steven: “Geef mij maar 1-2 zodat we op z’n minst als vierde kunnen blijven staan. Bij verlies zal Aarsele ons bijbenen en verwacht ik nog een heel spannend seizoenseinde.” (Stefaan Bogaerts)

Zaterdag 12 februari om 18 uur: KFC Aarsele – KSV Pittem.