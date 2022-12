Kenneth Vanfleteren (KSV De Ruiter – 4C): “Afscheid nemen met titel zou mooi zijn”

Het ziet ernaar uit dat KSV De Ruiter straks probleemloos de titel binnen haalt in vierde provinciale C. Met de jaarwisseling in zicht staat de ploeg van coach Gregory Werbrouck nu al negen punten los op eerste achtervolger Doomkerke.

“Veel tegenstanders duwden ons van bij de start al in de favorietenrol voor het kampioenschap”, opent de 33-jarige verdediger Kenneth Vanfleteren. “Wij hielden bewust de druk weg van de spelersgroep en spraken enkel over ‘meedoen voor de prijzen’.”

“De heenronde zit er nu volledig op en ons nog wegsteken lukt niet meer, gezien we nog maar één keer verloren tegen Avelgem B, de rest werd allemaal vlot gewonnen. Dat betekent echter niet dat we de tegenstand al afschrijven. Je weet immers nooit dat als we eens een mindere periode hebben, ze ons snel kunnen bijbenen. Ik denk daarbij vooral dan aan Doomkerke en Avelgem B.”

Volgend seizoen

Maar nu eerst het nieuwe jaar inzetten? “We zitten nu inderdaad in de rustperiode tot 5 januari. De week erop openen we direct bij Bellegem, dat voor velen een moeilijke verplaatsing is. We hopen natuurlijk om de positieve lijn te kunnen doortrekken maar onderschatten de tegenstander zeker niet.”

De sportieve cel is ondertussen gestart met de besprekingen naar volgend seizoen toe. Kenneth is aan zijn laatste campagne bezig. “Er zijn eigenlijk een tweetal redenen. Vooreerst wordt de combinatie met mijn job als bouwvakker veel te zwaar en vooral op maandag merk ik dit wel. Dan komen wel eens de gekende kwaaltjes naar boven. Vandaar dat ik voor mezelf heb uitgemaakt om er na dit seizoen mee te stoppen, en natuurlijk zou ik dit dolgraag doen met een titel”, besluit de sympathieke Westrozebekenaar.

(SBR)