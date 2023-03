Kenneth Hemeryck (KSV De Ruiter – 4C): “Er is niets mooier dan afscheid nemen met de titel”

In vierde provinciale C is KSV De Ruiter de uitgesproken titelkandidaat. De ploeg van coach Gregory Werbrouck telt met één wedstrijd minder gespeeld al 12 punten voorsprong op achtervolger Hulste. Zaterdag wacht de verplaatsing naar subtopper KWS Desselgem.

Vorig weekend zond men Dentergem met droge 6-1-cijfers huiswaarts. De 32-jarige Kenneth Hemeryck had met drie doelpunten terug een leeuwenaandeel in de vlotte winst. “Door de strakke wind zat de eerste helft goed op slot”, opent de Roeselarenaar. “Eigenlijk kon ik op het half uur de eerste uitgespeelde aanval direct afronden. De tegenstander moest kort daarop met tien man verder en dat resulteerde in éénrichtingsvoetbal. De 6-1-eindcijfers zijn niet eens overdreven. Ondertussen ziet onze situatie inzake de titel er alsmaar beter uit. Moest het nu nog fout lopen, dan moeten we op eigen borst kloppen, alhoewel we beseffen dat de buit zeker nog niet binnen is. We hadden ook niet verwacht dat onze voorsprong er zo vlot zou komen. We zijn een heel jonge ploeg, maar voorlopig klopt het plaatje gewoon.”

Zaterdagavond staat de verplaatsing in Desselgem op het menu. “Een niet te onderschatten opdracht, weten we uit de heenwedstrijd. Thuis stonden we twee doelpunten in het krijt bij de rust, gelukkig konden we op karakter nog de scheve situatie recht zetten, maar dit was echt een ploeg die ons pijn deed.”

Gezin

Ondertussen zijn de gesprekken naar volgend seizoen toe volop bezig. De kern zal er in vergelijking met nu toch wel wat anders uitzien. “Jens Bailliu vertrekt immers naar Emelgem Kachtem en mijn broer Jarne naar Kortemark. Kenneth Vanfleteren en ik hangen straks de voetbalschoenen aan de haak. Voor mij is de combinatie met mijn gezin alsmaar moeilijker aan het worden en dan is de keuze wel snel gemaakt. Vandaar dat ik nu nog meer voluit voor het kampioenschap zal gaan. Er is immers niks mooier dan een voetbalcarrière te kunnen stoppen met een titel”, besluit de spits, waarvan de teller reeds op 25 doelpunten staat. Vorig jaar bij Passendale scoorde hij er ook al 27 in één seizoen. (Stefaan Bogaerts)

Zaterdag 4 maart om 18.30 uur: KWS Desselgem – KSV De Ruiter.