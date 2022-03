Keeper Matthias Demeyere ziet hoe motor van FCE Kuurne sputtert: “Een zege zou welgekomen zijn”

Zondag ontvangt FCE Kuurne leider OG Stasegem. Als Kuurne nog zijn woord wil meepraten in het titeldebat, is winnen een must. “We weten wat ons te doen staat. We zijn onze supporters een klinkende revanches verschuldigd”, maakt doelman Matthias Demeyere een vuist.

Tot voor enkele weken nestelde FCE Kuurne zich helemaal bovenaan de rangschikking en hadden de blauwhemden nog titelambities. Maar de jongste weken maakt de blauwwitte motor knarsende geluiden. Vorige zaterdag nog werd verloren met 2-1 op Hulste. In zijn laatste vier wedstrijden haalde Kuurne slechts een magere 3 op 12. “Vooral buitenshuis laten we steken vallen”, weet Matthias Demeyere. “Op Hulste gingen we compleet met de billen bloot. Terwijl de thuisploeg numeriek in de minderheid stond, leidden wij op vijf minuten van het einde met 0-1. De overwinning leek binnen. Maar vijf minuten later belandden we van de hemel in de hel, trokken met 2-1 alsnog aan het kortste eind. De ontgoocheling was enorm. In de kleedkamer heerste een begrafenisstemming. Het heeft enkele dagen geduurd vooraleer we die kater konden verdrijven.”

Als we zaterdag verliezen, mogen we een kruis maken over de titel

Rechterkolom

Als Kuurne in deze competitie nog een rol van betekenis wil spelen, is het zondag aan huis tegen leider Stasegem van moeten. “In de heenronde gingen we er 1-2 winnen”, herinnert Matthias Demeyere zich nog. “Ik wil met beide handen tekenen voor hetzelfde resultaat. Momenteel liggen we zes punten achter op Stasegem. Als we zaterdag verliezen, mogen we een kruis maken over de titel. Dan wordt het zelfs nog lastig om een eindrondeticket te versieren. Het zou alleszins een serieuze domper zijn. De vorige seizoenen moest men ons steevast in de rechterkolom zoeken. Voor dit seizoen had het bestuur een serieuze inspanning gedaan om de kern te versterken, waren we gewapend om mee te doen voor de prijzen. In de eerste periode strandden we op slechts drie punten van leider Stasegem. Maar sedert is de buit heel wat minder.”

Rug rechten

De 34-jarige Matthias Demeyere is aan zijn derde seizoen bezig bij FCE Kuurne. Daarvoor stond hij gedurende tien jaar onder de lat bij NS Heule. Bij Noordstar heb ik alles meegemaakt: een titel, een promotie maar ook een degradatie. Ik weet dus wat het betekent om te moeten knokken voor een prijs of het behoud. In de herfst van mijn loopbaan zou ik graag nog eens een prijs pakken, het liefst het vagevuur van vierde ruilen voor derde provinciale. Zondag tegen leider Stasegem moeten we de rug rechten. Het kan toch niet dat we het plots allemaal verleerd zijn. Een klinkende zege zou nu welgekomen zijn”, besluit Matthias Demeyere. (AV)