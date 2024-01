Jong Helkijn staat voor het eerst alleen op kop: “Nog een lange weg te gaan”

In vierde provinciale C won Jong Helkijn vorig weekend de kraker tegen SV Moorsele B met 1-3. Dit weekend staat het burenduel tegen FC Marke B op de kalender. “Dit zou een haalbare kaart moeten zijn”, klinkt het.

Door de zege tegen Moorsele staat de ploeg van voorzitter Kevin Vanwijnsberghe voor het eerst dit seizoen alleen aan de leiding. “Door het verlies van Dentergem tegen Bellegem voeren wij nu de ranglijst aan”, vertelt Kevin trots. “Het was onze doelstelling om na Kerstmis zeker deze topper te winnen. Nu hopen we ook om op die plek te blijven staan tot het einde van de rit. Maar dat dit geen evidentie zal worden is duidelijk. Heel wat ploegen zijn immers aan elkaar gewaagd. Ook in de tweede helft van het klassement zijn er heel wat te duchten tegenstanders.”

“Dit weekend ontvangen we met Marke B de achtste in de stand. Dit is op papier een haalbare kaart. We kunnen aantreden met dezelfde kern die vorig weekend de topper tot een goed einde bracht. Al weet je natuurlijk maar nooit”, aldus Kevin. “Het is uiteraard de bedoeling om kampioen te spelen en zo de eindronde te ontlopen. Het is nog een heel lange rit, maar we zijn op de goede weg.”

Onderhandelingen

“Promoveren we, dan willen we graag in de middenmoot spelen in derde provinciale”, gaat de 44-jarige Kooigemnaar voort. “Daarom zitten we niet stil en zijn we al begonnen met de onderhandelingen. Eerst met de vaste spelers, later zullen daar de inkomende spelers bijkomen afhankelijk van de blijvers. Ook trainer Jérémy De Neve tekende al een overeenkomst voor volgend seizoen. Dat gebeurde op vraag van heel wat spelers die met hem voort willen gaan. Dit is alvast een positief signaal. Maar laten we het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Laat ons maar eerst beginnen met de wedstrijd van zaterdag tot een goed einde te brengen. Daarna volgen met Dentergem en Bellegem respectievelijk de derde en de vijfde van het klassement. Het belooft nog heel spannend te worden.” (ELD)

Zaterdag 13 januari om 18.30 uur: Jong Helkijn – FC Marke B.