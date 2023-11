Jong Helkijn op bezoek bij buren FC Marke B: “We strijden voor de promotie”

In vierde provinciale C won Jong Helkijn vorig weekend op het veld van WS Bellegem met 2-4. Dit weekend staat de topper tegen de buren van Marke op de kalender. “We hebben een groep die heel goed aan elkaar hangt en voor elkaar door het vuur gaat”, zegt voorzitter Kevin Vanwijnsberghe.

Na acht speeldagen staat de ploeg van voorzitter Kevin Vanwijnsberghe op een gedeelde tweede plaats. “We hoopten om in deze fase van de competitie in de top vijf te staan”, opent Kevin, die sinds vorig jaar de voorzittersfakkel overnam van Eli De Frene.

“Jong Anzegem lijkt de te kloppen ploeg dit seizoen. Ze bleven tot op heden foutloos. Het lijkt er dus op dat we via de eindronde, de top vijf, zullen moeten strijden voor de promotie. De plaatsjes zullen echter duur zijn.”

Vier op vijf

“We begonnen deze campagne aarzelend door blessures en geschorsten. Daarna haalden we een vier op vijf. Enkel tegen Bissegem ging het mis. In die wedstrijd pakten we een rode kaart die de wedstrijd toch mee in ons nadeel liet kantelen. Vorig weekend tegen Bellegem, waar we overigens nog nooit konden tegen winnen, pakten we de drie punten. We scoren heel vlot, met 33 doelpunten zijn we de beste leerling van de klas, maar we moeten tot het einde geconcentreerd blijven. Daar loopt het soms al eens fout”, aldus Kevin.

Blijven plakken

“Dit weekend kijken we de buren uit Marke in de ogen”, gaat de 44-jarige Kooigemnaar verder. “Opnieuw zullen we moeten bij de les zijn in deze topper. We hebben een groep die heel goed aan elkaar hangt en voor elkaar door het vuur gaat. Sinds vorig jaar ben ik de voorzitter van de eerste ploeg.”

“Dit kwam er op vraag van Eli De Frene, mijn voorganger. Ik kwam bij Helkijn terecht door mijn zoon Arthur, nu 15, die hier destijds begon bij de U6. Als U12-speler verhuisde hij naar Avelgem. Ik ben wél blijven plakken en ben al vijf jaar actief in het bestuur”, klinkt het.

“Een reservenploeg hebben we dit jaar helaas niet”, geeft Kevin nog mee. “Daarvoor hebben we net niet genoeg spelers. Volgend seizoen willen we wél terug aantreden in die competitie. Voorlopig zal er nog geen doorstroom zijn van bij onze eigen jeugd. Onze oudsten zijn nu U13, al spelen we met de gedachte om een U17-ploeg op te starten”, besluit Kevin Vanwijnsberghe.

Zondag 5 november om 15 uur: FC Marke B – Jong Helkijn.