Jong Anzegem wordt bij de favorieten gerekend in vierde provinciale C: “Gewapend voor een mooi seizoen”

Op een druk bijgewoonde ploegvoorstelling was voorzitter Jan Vandendriessche terecht fier dat hij het nieuwe project Jong Anzegem kon voorstellen. Hij voelt zich sterk gesteund door de overige veertien bestuursleden. Sportief moet de ploeg ook hoge ogen kunnen gooien. In laatste instantie realiseerde het nog de transfer van Olivier De Bosscher, die voor het vroegere SV Anzegem voetbalde in derde afdeling en vorig seizoen was hij aan de slag bij SC Wielsbeke.

Toen de vorige bestuursleden er eind februari de stekker uit trokken, vond voorzitter Jan Vandendriessche het belangrijk dat de jeugd het seizoen kon rond maken. Dat lukte en toen men het enthousiasme zag bij de jonge spelertjes en bij de ouders werkte dat zo aanstekelijk dat hij samen met Kris De Meulemeester, Leendert Van Hulle en Alexander Lapeirre de nieuwe vzw stichtte zodat Jong Anzegem onder het stamnummer 9810 van start kon gaan.

“Het was de bedoeling dat de spelers van de A-kern en de beloften een link hadden met Anzegem door er te wonen ofwel ex-speler te zijn van de club. Op dat vlak zijn wij zeker in ons opzet geslaagd, want 38 van de 42 spelers verkeren in dat geval”, stelt voorzitter Jan Vandendriessche, die met Johan Adyns, Gunther Blockeel, Brecht Calleeuw, Bram Colman, Wim De Praetere, Heikki Devos, Dave Lanneuw, Stijn Vandorpe, Steven Verplancke, Kristof Vervaecke en Wouter Windels ook de overige bestuursleden voorstelde.

Trainer die het huis kent

Met Krist Furniere haalde men niet alleen een ervaren trainer binnen, maar ook iemand die het huis kent. “Ik was hier verschillende jaren trainer tot ik zes jaar geleden naar Sparta Bevere trok. Nu keer ik dus met erg veel zin en ook heel wat ambitie terug. Van diverse kanten hoor ik dat de ploeg die voor Jong Anzegem eindigt kampioen wordt, maar dat zijn woorden die ik zeker niet in de mond neem.”

“Het nieuwe bestuur en ook het gemeentebestuur heeft het mogelijk gemaakt dat wij verder kunnen voetballen als Jong Anzegem en wij zijn hen dus iets verschuldigd. Dat betekent dat ik erop reken dat iedereen elke week top is. Er zal zeker druk zijn en ook de nodige concurrentie binnen de kern, maar wij zijn gewapend om er een mooi seizoen van te maken als wij er allemaal volle bak voor gaan.”

Heel wat ervaring

Nicolas Ducatteeuw en Olvier De Bosscher zijn twee van de nieuwkomers en hun namen spreken zeker tot de verbeelding. Nicolas Ducatteeuw komt over van Otegem. “Daarvoor speelde ik voor Racing Waregem en ook bij Jong Zulte. Bij Otegem liep het vorig seizoen fout na een armbreuk. Daardoor kon ik slechts een tiental matchen spelen. Ik mocht bij Otegem blijven, maar ik wilde opnieuw voetbalplezier en vooral samen met voetballen met mijn vrienden Tibo Tarras, Pallieter Deltour en Jeffry Lakierre. Ik denk dat wij voldoende gewapend zijn om hoge ogen te gooien.”

Dé verrassendste transfer is toch wel die van Olivier De Bosscher. “Vorig seizoen kon ik mij niet echt doorzetten bij Wielsbeke, hoewel ik ook niet altijd voldoende kansen kreeg. Daarom wilde ik na het seizoen een tweetal maanden niet meer aan voetballen denken. Er waren aanbiedingen van verschillende eerste provincialers, maar ik wilde liefst nog even afwachten. En een partijtje minivoetbal vorige week veranderde alles. Ik woon vlak bij het veld van Anzegem en voetbalde hier al verschillende seizoenen. Er ligt met Jong Anzegem een mooi project op tafel en voor mezelf vond ik het ook nog te vroeg om te stoppen met voetballen”, besluit Olivier De Bosscher. (IVD)