Jérémy De Neve gaat met Jong Helkijn vol voor titel: “Wij willen weg uit het vagevuur van vierde provinciale”

De topper Jong Helkijn-OG Stasegem, met de eerste plaats als inzet, eindigde op een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen konden zich met dit resultaat verzoenen, alhoewel er bij Helkijn toch enige ontgoocheling waar te nemen viel. “Die late tegengoal zorgde toch voor enige frustratie”, bekent de Helkijnse T1 Jérémy De Neve.

Nog tien wedstrijden en we weten wie straks met de titel mag pronken. Jong Helkijn en OG Stasegem gaven vorige zaterdag elkaar alleszins geen duimbreed toe. “De titelstrijd zal wellicht tot de laatste speeldag duren”, voorspelt Jérémy De Neve.

Morsen met kansen

“Tegen Stasegem, waar we in de heenronde met 4-0 zwaar van verloren, waren we in de eerste helft met lengten voorsprong de betere ploeg. We hebben het toen vertikt om de bezoekers uit te tellen. Met een 1-0 voorsprong aan de rust werden we veel te karig beloond. Wie morst met de kansen, krijgt altijd het deksel op de neus, is een bekend voetbalspreekwoord. En het klopt nog altijd. Enkele minuten voor tijd, uit een van de weinige kansen die Stasegem bij elkaar bokste, scoorden de bezoekers de gelijkmaker. “Hoewel we met een gelijkspel genoegen moesten nemen, ben ik fier op mijn jongens. We zijn tevens gegroeid in deze competitie.”

Meer bescheiden

“Toen we als titelfavoriet van start gingen, waren we soms te arrogant. Ondertussen hebben we ons lesje geleerd, zijn meer bescheiden geworden. In tegenstelling tot Stasegem, dat het meer van zijn power en duelkracht moet hebben, leggen wij meer het accent op technisch verzorgd voetbal. Het valt af te wachten welke stijl het zal halen. In ieder geval willen wij weg uit het vagevuur van vierde. Liefst met een titel, als het niet anders kan via de eindronde”, besluit Jérémy. (AV)