Jérémy De Neve en Jong Helkijn hebben promotie op zak: “De druk was bijzonder zwaar”

Jong Helkijn mag zich opmaken voor zijn intrede in 3e provinciale. Nadat de paars-witten vorige week met 3-1 wonnen van Kuurne, konden ze in de terugwedstrijd de schade beperken tot een nederlaag met de kleinste cijfers. Omdat de zes finalisten de sprong naar derde maken, is Jong Helkijn na de dubbele confrontatie met Kuurne reeds zeker van zijn ticket.

Normaal wordt er bij een 1-0 nederlaag geen feestje gebouwd. Maar vorige zondag, na de nipte nederlaag op Kuurne, was het toch even anders. Aanvankelijk was er nog enige twijfel. Tot de bevestiging er kwam en de champagnekurken de lucht invlogen. “Vanuit de bond kwam er geen duidelijkheid”, zegt T1 Jérémy De Neve. “Niemand leek precies te weten of we nog de dubbele finale moesten spelen tegen Pittem. Uiteindelijk kwam het verlossende heuglijke nieuws dat we zeker waren van promotie. Alleen jammer dat we die twee verplichte nummertjes tegen Pittem nog moeten afwerken. Mijn jongens zijn dit seizoen diep gegaan, zitten op het tandvlees en snakken naar rust. Ook wat mezelf betreft mag het gedaan zijn. Tenslotte is het een lang seizoen geweest, en de druk was bijzonder zwaar.”

Uitpuilende ziekenboeg

Bij Jong Helkijn hebben ze zich vanaf de eerste speeldag geprofileerd als titelkandidaat. Terecht, want de paars-witten beschikten wellicht over de meest getalenteerde kern van de reeks. “Tot we plots geconfronteerd werden met een resem gekwetsten”, voegt Jérémy De Neve er aan toe. “Op een bepaald ogenblik zaten er meer spelers in de ziekenboeg dan er op het veld stonden. Het kwam zelfs zo ver dat ik moest beroep doen op good old Jérémy Vanneste. Jérémy mag er dan 42 zijn, zijn fysieke conditie mag er nog best wezen. En vooral, hij heeft ons nog veel diensten bewezen. Naast winnen wil ik met mijn ploeg vooral technisch verzorgd voetbal brengen. Door de vele afwezigen was dat niet altijd mogelijk, hebben we het soms op karakter moeten doen. Maar ook dat is een kwaliteit.”

Rustig seizoen slijten

Jérémy De Neve en zijn assistent en vriend Geoffrey Vandendorpe hebben uiteindelijk de klus geklaard en willen ook in derde provinciale hun mannetje staan.

“Wij promoveren niet om in derde een belabberd figuur te slaan. Uiteraard zullen we er niet de eerste viool spelen. Maar met de versterkingen die we reeds binnenhaalden, moet het mogelijk zijn om een rustig seizoen te slijten. Dit seizoen was de druk, die ik mezelf oplegde, om te promoveren immens. In derde zal het niet meer van moeten zijn, maar van graag willen”, besluit Jérémy Vanneste.Ondertussen strikte Jong Helkijn reeds Nicolas Vanschaemelhout (Emelgem-Kachtem), Lilian Dutoit (Wevelgem), Christophe Heggermont (Dottenijs), Dylan Debouvrie (Lowingen) en Jeroen Vandewynckele (Avelgem). (AV)