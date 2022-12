Jens Bailliu (KSV De Ruiter – 4C) zondag tegen ex-club Doomkerke: “Niet onnodig stressen voor deze topper”

In vierde provinciale C is KSV De Ruiter aan een schitterend parcours bezig met slechts één verliespartij in 13 competitiewedstrijden. Ook Hulste Sport ging vorig weekend voor de bijl, al was het iets moeilijker dan verwacht.

“Om eerlijk te zijn was dit één van onze beste tegenstanders tot op heden”, opent de 29-jarige Jens Bailliu. “Vooral hun spits was bij momenten een gesel voor onze defensie. Achteraf gezien spreken we over een terechte zege en dat zorgt er nu ook voor dat we met 39 op 42 op onze conto staan. De Ruiter staat daarmee volledig terecht op kop. Zondag is de laatste wedstrijd van de heenronde en laat dit net tegen onze eerste achtervolger en ex-ploeg Doomkerke zijn. Bedoeling is natuurlijk om de positieve tendens door te zetten. Velen spreken mij persoonlijk aan over die confrontatie, gezien ik er vorig jaar nog actief was, maar zelf zie ik het als een match zoals alle andere. Ik ga dan ook niet extra stressen, ook al is het de eerste achtervolger.”

Wat is de sterkte van Doomkerke? “We kunnen niet ontkennen dat ze met Iben Naert een ijzersterke doelman hebben. Voetballend zijn ze misschien iets minder maar dat compenseren ze ruimschoots met inzet en wilskracht. Het is dus zeker een te duchten tegenstander. Wat ook niet in onze kaart speelt, is hun dramatisch veld. Wij als voetballend geheel zullen ons daar aan moeten aanpassen maar ik zie ook dat wel goed komen.”

De magazijnier van beroep kijkt ondertussen al eens in de glazen bol. “Persoonlijk denk ik dat deze groep mits nog enkele gerichte versterkingen niet zou misstaan in derde, maar eerste zaak is natuurlijk kampioen worden. We zijn alvast goed op weg hiervoor met de 39 op 42.” (SBR)

Zondag 11 december om 14.30 uur: KFC Doomkerke – KSV De Ruiter.