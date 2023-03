Gregory Werbrouck (KSV De Ruiter – 4C): “Champagne bleef staan”

De vaten bier waren aangevuld, de champagne stond koud en de laatste tegenstander om de titel had punten laten liggen. Alle ingrediënten waren zondag aanwezig om kampioen te worden tegen Jong Vijve, maar door het gelijkspel (1-1) moest het kampioenenfeest nog minstens een week uitgesteld worden, tot ontgoocheling van coach Gregory Werbrouck. “Ondanks het ontbreken van twee titularissen zaten we al snel op rozen. Iedereen verwachtte dus een walking over maar de tegenstander plooide volledig terug waarbij doorkomen bijna onmogelijk was. Tot ergernis scoorden ze op een schaarse tegenprik en waren we eraan voor de moeite om thuis kampioen te worden. Dan moet het maar zondag gaan gebeuren op het veld van Racing Club Harelbeke B, de twaalfde in de stand. Hopelijk laten zij dit keer meer voetbal toe zodat we in ons normale ritme kunnen geraken. Dan zal het wellicht wel prijs zijn. Sowieso is het een meer dan terechte titel als je zo’n campagne hebt afgelegd met voorlopig nog maar één verliesmatch. We zijn klaar om met deze groep hogerop te gaan”, besluit de Roeselarenaar. (SBR)

Zondag 19 maart om 15 uur: RC Harelbeke B – KSV De Ruiter.