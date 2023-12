GL Ruiselede neemt afscheid van coach Steve Beyst na tegenvallende resultaten

Groene Leeuwen Ruiselede heeft donderdagavond de samenwerking met Steve Beyst, T1 van het eerste elftal, stopgezet. Het bestuur verwijst naar de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft. De ploeg staat 12de met 13 op 39 en scoorde, op één ploeg na, het minst aantal doelpunten.

T2 Jens Van Damme zal het roer van Steve overnemen voor het huidige seizoen en het seizoen 24-25. Jens zal in de komende weken en maanden proberen de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen en de ambitie bij een aantal spelers, en het team in het algemeen, terug aan te scherpen.

“Steve zelf heeft het eerste elftal duidelijk op een hoger niveau getild en aangetoond wat nodig is om resultaten te behalen. Maar, zoals hij zelf ook aanhaalde, kleeft er blijkbaar op iedere trainer bij een team, een houdbaarheidsdatum. Wij wensen Steve heel veel succes bij zijn uitdagingen in de nabije toekomst en laten hem weten dat hij altijd welkom blijft bij de ‘familiale’ Groene Leeuwen”, aldus het bestuur.