GL Ruiselede (4C) kijkt uit naar derby tegen KZ Dentergem

GL Ruiselede kan in 4C niet echt spreken van een geslaagde start. Vorig weekend leed men een smadelijke 4-0-nederlaag bij Jong Helkijn. Jasper Callewaert (31) wil snel breken met deze mindere periode. Misschien is de confrontatie thuis tegen de buren van Dentergem daarvoor een uitgelezen kans. “Ruiselede is de betere ploeg”, zegt Callewaert.

“De start was inderdaad niet veel soeps. Zelf kan ik daar weinig over vertellen want in die periode was ik vier weken geblesseerd. Gelukkig is deze periode achter de rug en kon ik op Helkijn hervatten. Daar werden we werkelijk op onze waarde geklopt, Ruiselede kon zelfs op geen enkel ogenblik aanspraak maken op een gelijkspel. Zo sterk was de tegenstander dit keer. Nu komt de derby tegen Dentergem eraan. In vergelijking met de vorige jaren is dit nog één van de weinige derby’s in de reeks, vandaar de extra aandacht vanuit beide kampen. Niemand zal deze match willen verliezen, zeker nu beiden geen gesmaakte start hadden. Zelf hoop ik op een faire wedstrijd waarbij de beste mag winnen, en dat dit natuurlijk Ruiselede is.”

Eerste en laatste ploeg

Hoe sterk verwacht je Dentergem? “Dat laat ik aan de trainer over om daarover te beslissen. Gezien hij echt een voetbalfreak is, zal hij hun kwaliteiten wel kunnen inschatten. Tegen zondag weten wij als spelersgroep ook wel meer.”

Jasper speelt ondertussen al 23 jaar voor de Groene Duivels. “Op mijn achtste heb ik de eerste trainingen hier gevolgd en daarna ben ik stapsgewijs doorgegroeid naar het eerste elftal. Daar vierde ik op mijn 24ste mijn echte debuut. Ondertussen is dat nu ook al zeven jaar geleden. Nog nooit heb ik van ploeg verlegd en dat zal ook niet gebeuren in de toekomst. Ruiselede zal mijn eerste en sowieso laatste club zijn, natuurlijk hoop ik nog enkele jaren hier te kunnen meedraaien”, besluit de leraar, die vooral op het middenveld fungeert. (SBR)

Zondag 15 oktober om 15 uur: GL Ruiselede – KZ Dentergem.