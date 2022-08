Frédéric Cardon (WS Bellegem, 4de provinciale C) begint het seizoen ambitieus: “Meedoen voor een eindrondeticket”

WS Bellegem deed het vorig seizoen met ups en ook veel downs. De groenhemden waren geen betrokken partij in de strijd om de prijzen. Straks willen ze veel beter doen. Als het van T1 Frédéric Cardon afhangt, doet Bellegem straks mee voor een eindrondeticket. “Je moet altijd met een bepaald doel aan de aftrap komen”, pept hij zijn jongens op.

Frédéric Cardon begint aan zijn derde seizoen bij WS Bellegem. De Franstalige coach hoopt het deze keer met een prijs te kunnen afsluiten. “We hebben heel wat jong talent in onze wachtkamer zitten”, weet Cardon. “De jongeren die vorig seizoen al mochten proeven van de eerste ploeg, hebben ondertussen aan ervaring gewonnen, hebben meerdere stappen voorwaarts gezet. Vorig seizoen kregen we ook ruimschoots ons deel van de pech. Iedere week, wegens blessures, moest ik sleutelen aan mijn ploeg. Toegegeven, ik was niet in de wolken met onze bescheiden tiende plaats als eindresultaat. WS Bellegem was en is tot meer in staat. En dat willen we dit seizoen bewijzen. Tenminste als we deze keer gevrijwaard mogen blijven van gekwetsten.”

Alles zal afhangen van een goede start

Jong nieuw talent

“Of ik tevreden ben met de versterkingen die werden binnengehaald?”, herhaalt Frédéric Cardon. “Daar moet je niet aan twijfelen. Er zit nu meer evenwicht in de ploeg. Met Bent Rossel en Thomas Vanlerberghe heb ik twee talentvolle achttienjarige jongens van eigen bodem die vorig seizoen volledig open bloeiden. Als ze hun progressie kunnen doorzetten, kunnen deze jongens ons in de toekomst nog veel diensten bewijzen.”

Over de naam van de kandidaat-kampioen moet Frédéric Cardon niet lang nadenken. “De Ruiter wordt de te kloppen ploeg. De Roeselarenaars komen uit derde en waren bijzonder actief op de transfermarkt. Binnen de kortste tijd willen ze hun verloren plaats opnieuw innemen. Voor de rest is het wat koffiedik kijken. Titelambities zijn niet aan ons besteed, maar een top vijf plaats en een eindrondeticket moeten kunnen. Dat ik de lat hoog leg? Je moet altijd een bepaald doel voor ogen hebben. Veel, zo niet alles, zal afhangen van een goede of mindere goede start.” (AV)