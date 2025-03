FC Aalbeke B mag datum vastleggen voor kampioenenfeest

Aalbeke B won vorig speeldag met de vingers in de neusgaten (7-1) van RC Bissegem B, en mag zich opmaken voor het kampioenenbal in 4de provinciale C. Zes wedstrijden voor het einde, en met een wedstrijd minder gespeeld, heeft Aalbeke nog steeds vijf punten voorsprong op het achtervolger SCT Menen.

Met nederlagen tegen Marke B en Komen leek het wel alsof de motor van leider Aalbeke B aan het sputteren ging. Maar vorige speeldag werd met de vingers in de neusgaten de maat genomen van Bissegem B. De titel kan Aalbeke nog nauwelijks ontsnappen.

“We staan er goed voor, maar we mogen niet achterover gaan leunen en denken dat het gebeurd is”, blijft Emilio D’Hondt voorzichtigheid prediken. “Pas aan de streep worden de bloemen uitgereikt. En je weet maar nooit wat ons in die laatste zes wedstrijden nog kan overkomen. Twee weken geleden, op Marke, eindigden we de wedstrijd met zeven spelers. Vier van onze jongens werden om futiliteiten uitgesloten. Het zou doodzonde zijn mochten we in het slot die bijna zekere titel door extra-sportieve zaken nog uit handen geven nadat we ondertussen reeds voldoende bewezen hebben dat we de beste ploeg van de reeks zijn.”

Emilio D’Hondt is aan zijn eerste seizoen bezig bij Aalbeke. In het verleden stond hij bij Moen en Jong Zulte als doelman tussen de palen. “Bij Zulte Waregem, toen als veldspeler, liep ik als klein ventje voetbalschool”, vertelt de 22-jarige Emilio. “Tot ik bij Moen de keeperhandschoenen aantrok. Het ging me niet zo slecht af, zodat ik ook bij Jong Zulte tussen de palen mijn ding mocht doen. Na Jong Zulte hield ik het voetbal voor een jaar voor bekeken. Toen het opnieuw begon te kriebelen, koos ik voor Aalbeke. Ik heb er nog geen spijt van gehad en hoop dat ik straks mijn eerste titel mag vieren. Maar zover zijn we er nog niet aan toe. Het beloven nog spannende weken te worden. Hoe dichter we het einde naderen, hoe meer de druk en de stress zal toenemen. Komende speeldag op hekkensluiter Geluveld moeten we normaal altijd winnen. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal”, besluit Emilio D’Hondt.

Zondag 16 maart 15 uur: BS Geluveld B-FC Aalbeke B