Eerste zege voor Pittem B

Afgelopen weekend greep KSV Pittem B in vierde provinciale C naar de eerste overwinning: 2-3 op het veld van Deerlijk Sport. Het was duidelijk een duur bevochten overwinning. “Na het zien van onze kalender wisten we dat er een moeilijke start aankwam”, opent de 33-jarige Dieter Verfaillie, die één van de steunpilaren is in het hart van de defensie.

“Tegen Jong Helkijn strandden we op de openingsspeeldag op een gelijkspel, tegen Jong Anzegem waren we vorige week een maatje te klein. Zondag was iedereen er dus wel op gebrand om op Deerlijk Sport een eerste keer met een driepunter uit te pakken. In dit opzet zijn we ook geslaagd, alhoewel hun slotoffensief wel sterk was. De eerste zege heeft onze honger nog niet gestild om meer te willen. Het is dus zeker de bedoeling om in de derby van zaterdag tegen Dentergem iets te halen, liefst een overwinning natuurlijk.”

Strijd

“Dentergem onderschatten doen we zeker niet want dit geheel speelt al vele jaren aan de top in vierde en wil zo snel mogelijk weer hogerop, vandaar de gerichte versterkingen in het tussenseizoen. We merken nu wel dat Dentergem aarzelend gestart is en ook nog maar drie punten telt. Het zal een te duchten tegenstander zijn die ook snel een wederopstanding wil maken in de klassering. Aan ons om dit toch minstens een weekje uit te stellen.”

“Er zijn positieve selectieproblemen. Vorig jaar was niet echt een groots jaar en dit kwam hoofdzakelijk door de beperkte kern. Nu is er een aantal jongens bij gekomen en is er nu wel een strijd om de elf basisplaatsen, zeker nu want iedereen is fit. Dat kan alleen maar de uitslagen ten goede komen. Ambities uitspreken gaan we echter niet doen. Daarvoor is de reeks veel te moeilijk in te schatten maar sowieso gaan we beter scoren dan in de vorige campagne”, besluit de key-accountmanager uit Koolskamp, die aan zijn vierde seizoen bij Pittem begonnen is. (SBR)